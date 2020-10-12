eye臺灣win兩岸短片競賽　《一噸半的夢》獲首獎

▲《一噸半的夢》以港人湯舜為主角。（圖／翻攝活動官網）

記者曾俊豪／台北報導

第3屆「eye臺灣win兩岸」短片徵選競賽今（12日）舉行頒獎典禮，作品「一噸半的夢」從一百多部作品中脫穎而出，獲得首獎及獎金20萬元。陸委會主委陳明通致詞時提到，此次競賽雖然遭遇COVID-19疫情，但參賽作品有136部，較上屆成長6成，希望競賽未來能成為兩岸及港澳人民傳達在臺交流溫馨小故事及創意發想的重要平臺。

「eye臺灣win兩岸」由陸委會主辦，今年競賽7月13日起公開徵件至9月10日止，選出首獎、貳獎、參獎及佳作共12組獲獎名單。

▲第3屆「eye臺灣win兩岸」短片徵選競賽。（圖／記者曾俊豪攝）

首獎「一噸半的夢」以影像訴說來自香港的湯舜先生移居臺灣生活、創業的點滴，以印刷職人慢工出細活的工序，成就每一份工藝品，也讓他可以不受侷限地開著一噸半的印刷機器，跟他一起在臺灣讓夢想成真。

陸委會指出，今年參賽作品多元，包含在臺陸生、陸配、港澳生的溫情故事，以及許多陸港澳人士在臺的生活體驗，看出臺灣社會溫和包容的多元面貌，亦讓民眾瞭解在臺灣的各個角落，有許多來自對岸及港澳的好朋友們在默默的努力著，非常融入這塊土地，也享受著臺灣的自由民主。