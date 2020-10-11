陸稱破獲數百起台諜案！陸委會：無稽之談「栽贓我方人民」

▲李孟居著囚服畫面曝光。（圖／翻攝央視）

記者蔡紹堅／台北報導

大陸官媒央視11日晚間在「新聞聯播」中報導，大陸國安機關近期破獲數百起台灣間諜竊密案，並在節目中播放屏東縣枋寮鄉顧問李孟居身穿囚服的自白片段。對此，陸委會表示，中共刻意操作所謂破獲台灣間諜案等無稽之談，破壞兩岸關係、干擾台灣自由民主、法治社會的正常運作，動機令人質疑不齒。

▼陸委會副主委邱垂正。（圖／記者陳政錄攝）



陸委會指出，針對中共刻意操作所謂破獲台灣間諜案等無稽之談，陸委會駁斥，這是對岸惡意政治炒作，誣陷我方人員從事間諜行為，刻意破壞兩岸關係、干擾台灣自由民主、法治社會的正常運作，其動機令人質疑與不齒，「正告中共當局，停止以構陷編造入罪的手法，無端栽贓我方人民。」

陸委會提到，中共透過媒體宣傳，以相關案件當事人接受其官媒採訪，在媒體上認錯、悔罪等作法，本會認為，這完全不符合正當法律程序，此種違反司法人權的不當指控，國際社會早已一致譴責，本會也表達強烈抗議，並呼籲陸方應儘速停止不符正當司法程序之作法。

陸委會強調，有關李孟居遭陸方相關單位關押乙事，本會自事發後即與李孟居家屬保持聯繫，掌握案件進展，並提供必要之協助。

李孟居2019年8月底赴香港旅遊，在前往深圳後失聯，後被證實遭大陸國安機關以「危害國家安全」為由逮捕，至今已被拘超過一年。央視11日播出的節目中，首次曝光李孟居被捕及身穿囚服的畫面，李孟居在自白時表示，自己聽聞深圳武警集結，便特地接近拍攝，並在過程中被捕，「過去做了很多不好的錯事，也對祖國對國家或許有些傷害。」

▼李孟居遭逮捕照片曝光。（圖／翻攝央視）

