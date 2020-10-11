陸委會要北京「約束官媒」　胡錫進：我們有權利發聲！

▲陸委會副主委邱垂正。（圖／記者陳政錄攝）



記者蔡紹堅／綜合報導

陸委會10日晚間批評大陸官媒《環球時報》總編輯胡錫進對總統蔡英文國慶演說內容的評論是「阻礙兩岸間可能的善意互動」，並要求北京約束官媒。對此，胡錫進表示，他有權就台海事務做出評論，反映大陸方面的民聲，不會受制於台灣當局的說三道四。

胡錫進提到，他要譴責陸委會對他發表言論的干預，「請陸委會不要用『官媒』這頂帽子試圖堵住環球時報以及老胡本人的嘴，我們有權利就台海事務做出評論，反映大陸方面的民聲，表達大陸社會反對『台獨』的堅定態度。」

▼環球時報總編輯胡錫進。（圖／CFP）



胡錫進指出，請台灣當局自重，為不把台灣推向戰爭盡一份應有的責任，「眾所周知，台海局勢如今高度緊張的根本原因在於台當局奉行的謀『獨』路線，以及他們主動迎合美國對台灣事務的干預，唯有他們改弦更張，台海地區才可能恢復前些年的平靜。」

胡錫進強調，環球時報和他本人會一如既往為維護中華民族的根本利益積極發聲，客觀報導和評論，「我們不會受制於台灣當局的說三道四。」

胡錫進10日針對蔡英文國慶演說內容表示，蔡英文本次演說涉及兩岸的內容是近年口氣最軟的一次，原因很簡單，就是大陸最近的軍事準備，令蔡英文當局感受到了可能真的遭到戰爭懲罰的嚴重性。對此，陸委會指出，北京當局不應放任官媒胡言亂語，胡亂放話，在兩岸升高敵意，在區域及台海製造事端。