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快訊／諾貝爾經濟學獎出爐！　2美學者「改善拍賣形式」共獲殊榮

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▲諾貝爾經濟學獎得主。（圖／翻攝Twitter@NobelPrize）

▲諾貝爾經濟學獎得主。（圖／翻攝Twitter@NobelPrize）

記者張寧倢／綜合報導

2020年諾貝爾經濟學獎稍早揭曉，分別由2位美國學者米爾格龍Paul R. Milgrom與威爾遜Robert B. Wilson 獲獎，他們藉由對「拍賣理論的改進」和「新型拍賣形式」的發明而被表彰，共同奪得1000萬瑞典克朗（約新台幣3200萬元）獎金。

今年經濟獎得主72歲的米爾格龍（Paul Robert Milgrom）為美國史丹佛大學人文與科學院教授，專長是博弈理論，擅長於拍賣理論和定價策略。曾在1993年接受美國前總統柯林頓委託，替美國聯邦通訊委員會（FCC）進行電信執照拍賣工作，因此成為全球拍賣領域及產業經濟學的重要人物。

現年83歲的美國經濟學家威爾遜（Robert B. Wilson）為米爾格龍攻讀博士時期的指導教授，目前為美國史丹佛大學商學院教授，以對管理科學和商業經濟學的貢獻而聞名，其中以「二維非線性定價規則」、「競爭性拍賣機制」、「雙重拍賣機制」、「整體拍賣與分擔拍賣機制」領域的研究為經濟學作出卓越的貢獻。

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