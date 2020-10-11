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陸搶先推出iPhone 12山寨機！3顆鏡頭用膠黏、開機要花2分鐘

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記者蔡紹堅／綜合報導

蘋果iPhone12即將發表，但大陸早在數月前就出現iPhone 12山寨機，且款式還相當多，價格不到正版iPhone 12的一半，只是使用的系統不是iOS，開機得花上2分鐘，連鏡頭都是用雙面膠黏上去的，品質完全無法與真正的iPhone 12比擬。

大陸YouTuber「小白開箱」早在8月中就上傳了山寨iPhone 12 Pro Max的開箱影片，從影片中可以發現，這款山寨機的外型與流傳中的款式非常相似，背後配備了4顆鏡頭，背蓋還很「貼心」的可以拆開進行電池與SIM卡的替換，乍看之下十分有質感。

▼山寨機的外盒也很有蘋果風格。（圖／翻攝小白开箱）

▲▼陸iPhone 12山寨機已發行多月　3顆鏡頭用黏的、開機要花2分鐘！。（圖／翻攝小白开箱）

不過，進一步開箱之後，卻會發現這支iPhone 12 Pro Max露出了許多破綻，例如光是開機就要花費2分鐘，也沒有iOS系統，拍出來的照片畫質也不是很好，最扯的是，所謂的「4顆鏡頭」，根本就是用雙面膠黏上去的，用手就能摳下來，實際有用的只有1個鏡頭。

小白也將這台手機接上電腦查看硬體數據，發現配備的處理器是聯發科5年前推出的MT6580，螢幕也只支援480P，Android版本還是5年前發行的6.0版本。

完成開箱之後，小白很不客氣的表示，依照這個配備，除了打打電話以外，這部手機大概連刷抖音都有困難。

▼山寨機的4顆鏡頭有3顆都是貼上去的，只有1顆真的能運作。（圖／翻攝小白开箱）

▲▼陸iPhone 12山寨機已發行多月　3顆鏡頭用黏的、開機要花2分鐘！。（圖／翻攝小白开箱）

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