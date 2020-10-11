想要「國慶紀念口罩」看這裡！　蔡英文將抽20名幸運得主

▲總統蔡英文所戴的國慶紀念口罩備受討論，她也舉辦抽獎活動，要抽出20位幸運得主。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

雙十國慶連假進入尾聲，不過今年「國慶紀念版口罩」成為各界討論的焦點，許多人瘋狂敲碗想瘋搶。總統蔡英文11日在IG發文，舉辦抽獎活動，要抽出20位IG的朋友，可獲得今年的國慶口罩。

蔡英文10日出席國慶大會時，戴著「國慶紀念版口罩」，讓不少網友暴動，私訊塞爆了總統的粉絲專頁，紛紛敲碗想要瘋搶這個口罩。為此，蔡英文稍早在IG上特別舉辦口罩抽獎活動。

蔡英文表示，2020年因為一場疫情，讓台灣人民更團結，這期間口罩扮演了不可或缺的防疫角色；而今年國慶，也推出國慶紀念版，上面豐富的色彩，象徵台灣的多元文化。

蔡英文說，有很多朋友留言或私訊問哪裡拿得到，「現在就要抽出20位IG的朋友，將國慶口罩送給你們，謝謝大家團結防疫，讓台灣自信前行。」

在抽獎辦法上，民眾要先追蹤蔡英文的IG，並且在貼文底下留言「＃團結台灣自信前行」。活動時間從此刻開始，至10月12日23時59分止，將抽出20位，並於10月13日中午公布幸運得主。

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