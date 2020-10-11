22歲男交往國中妹！同居一年啪62次挨告　「登記結婚」獲減刑

▲阿俊與小均交往期間發生62次性關係，但今年9月登記結婚，法官因此減刑。（圖／免費圖庫pakutaso）

記者陳羿妏／台南報導

22歲男子阿俊（化名）2018年間透過通訊軟結識年僅14歲少女小均（化名），兩人沒多久決定交往，展開同居生活，一年多來發生關係共62次，直到小均一次就醫，事件才曝光。不過，阿俊挨告後，因今年與小均登記結婚，再加上小均養父求情，日前法官酌減其刑，僅判阿俊3月刑期。可上訴。

判決指出，阿俊2018年5月結識小均，兩人同年6月9日決定交往，並貸款購屋，展開同居生活，一年期間在無違反小均意願之下，兩人上床62次，而阿俊還曾撫摸小均胸部，猥褻得逞，直到小均2019年8月因身體不適，前往醫院就診時，經院方通報，婦幼警察隊因而查獲全案。

法官調查，小均為養父母收養，惟養母於2014年病歿，養父則因摔落致脊椎受傷，領有重度身心障礙手冊及低收入戶證明書，小均國中肄業後即離家，其養父靠區公所不定時提供物資及親友協助，並不時申請慈善會之急難救助，足以認定小均家庭生活資源並不豐富。

不過，阿俊雖收入有限，但與小均同住後，他不僅負擔小均的生活費，也將小均養父當成自己父親在照顧，今年9月更與小均登記結婚，確實有與小均成家、厮守終生之打算，與常見的滿足性慾犯罪型態有所差異。

對此，法官認為，阿俊知悉小均為14歲以上未滿16歲之少女，對於性行為之自我決斷能力尚未臻成熟，卻未能克制自己，仍發生性交行為，但犯後坦承不諱，小均及其養父也表示希望從輕量刑，因此審酌後依對於十四歲以上未滿十六歲之女子為性交罪判刑3月，至於對十四歲以上未滿十六歲之女子為猥褻部分則免刑，全案仍可上訴。



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