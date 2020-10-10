婆婆要求早起拜拜！新婚人妻嗆：要也等我睡醒再拜　秒被夫提離婚

▲人妻因除夕拜拜事務嗆婆婆「要拜也等我睡醒再拜」，丈夫認為她對長輩不敬，讓婚姻關係生變，訴請離婚。（示意圖／免費圖庫Pexels）

記者陳羿妏／高雄報導

高雄一名林姓男子與妻子小芬（化名）甫結婚3個月，即遇上農曆新年，孰料，面對婆婆要求早上起床拜拜，小芬竟以「要拜也等我睡醒再拜」回嘴頂撞，林男聽聞後，與小芬大吵一架，隨後過完年便返回大陸工作，兩人開始分居；不過林男指控，拜拜事件發生後，小芬與其家人衝突不斷、對長輩不敬，決定向法院訴請離婚。法院日前審結，認為林男應負較重的婚姻惡化責任，因此駁回告訴，可上訴。

判決指出，林男與小芬2017年11月2日結婚，婚後因工作關係，長年待在大陸，每三個月才能回台休假一星期，大多是小芬在家與其家人相處；2018年2月14日農曆新年除夕前一天，小芬聽聞婆婆要求隔天上午9點起床拜拜，直接回嘴「我又不姓林，又沒收聘金，也不是嫁來當奴才，要拜也等我睡醒再拜」，雙方發生衝突。

林男得知婆媳之爭後，當天隨即與小芬產生激烈爭執，並首度對小芬表達欲離婚之意，過完年隨即返回大陸工作，與小芬展開分居生活；但他控訴，小芬於分居兩年半之間，即使與他父母分別住在樓上、樓下，也不願對長輩噓寒問暖、不打招呼，經過他多次婉轉溝通，小芬仍未理會，還擅離住所，更不斷提高財產上的離婚條件，因此決定訴請離婚。

小芬辯稱，她已向婆婆道歉也獲得原諒，為修補婚姻，還主動赴婆家聊天吃飯，過程愉悅，反倒丈夫於「拜拜事件」後不到兩個月便提出離婚要求，她拒絕後赴大陸想挽回，丈夫卻是避不見面，而雙方做了婚姻諮商，仍未改善狀況；另外，小芬還提到，丈夫不准她踏入婆家，逢年過節寄送禮盒，還會被退件，更遭丈夫封鎖通訊軟體、踢出家族群組。

林男母親出庭作證表示，小芬於拜拜當天確實有嗆她，同年5月起，雙方就像路人一樣，沒有任何互動，不解小芬為何要以「寄送」方式贈送過節禮盒，認為此舉沒有誠意，就不收了；小芬聽聞婆婆說法，則提出兩人的對話紀錄，證明自己有實際努力修補婆媳關係。

法官勘驗上述說詞、對話紀錄，認為婚姻初期，面對婆媳、夫妻觀念差異時，小芬言詞間有時帶有情緒、表達未能婉轉，與夫家人有摩擦，是一般婚姻關係中常見之情形，但林男卻未體諒小芬初入夫家有所不適予以協助，也未居中理性處理這場婆媳糾紛、心結，反而在結婚4個月後，因除夕拜拜衝突，片面認為雙方婚姻無法維持，不願與小芬磨合，一再拒絕修補婚姻，更封鎖小芬通訊軟體，導致兩造互動冰冷，婚姻難以回復。



對此，綜合上述，法官認定在婚姻關係惡化方面，林男應負較重之責任，因此駁回其告訴，全案仍可上訴。



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