夫深夜傳訊女同學「熊大我愛你貼圖」！　老婆一看超抓狂怒告　　　

▲人夫傳「好想你呀」、LINE主題人物之「我愛你貼圖」給女同學，妻子發現後，氣炸提告求償。（圖／翻攝LINE貼圖小舖、記者李佳蓉攝）

記者陳羿妏／高雄報導

高雄一名人妻花花（化名）控訴，丈夫就讀進修學院期間外遇一名女同學君君（化名），對話內容曾出現「好想你呀」以及LINE主題人物之「我愛你貼圖」，兩人還會於深夜相約見面，精神受到莫大打擊，決定向丈夫、君君連帶求償60萬元。對此，高雄地院日前審結，依證據不足，駁回告訴，可上訴。

判決指出，花花丈夫2013年結婚，2019年4月間在就讀進修學院期間結識君君，兩人於校內擔任學生議會之正、副議長，互動相當頻繁，不但會在凌晨2、3點聊超過半小時的電話，訊息內容中還曾提及「好想你呀」，以及傳送畫有熊大、兔兔、莎利三員圍繞之我愛你貼圖，直到同年12月25日，花花趁丈夫洗澡時打開手機查看後，認定兩人有姦情，才決定提告求償。

花花丈夫、君君則辯稱，花花未經丈夫同意即查看手機，對話內容截圖明顯不具證據能力，已侵害丈夫隱私權；兩人是因為學校事務，才會密切聯繫，又君君需輪班照顧生病家人，只能利用深夜時分討論，對話中的「好想你呀」純粹是對同學的想念之情才傳送，兩人交情僅止於同學，非男女朋友，花花透過對話來推論姦情，明顯無理。

對此，法官勘驗對話內容，認為花花丈夫、君君並無涉及男女私情，貼圖傳送當下的涵義也無從判別是否為朋友或者情人，且人基於工作、家庭原因或者習慣，以致於日夜顛倒者比比皆是，花花不能以深夜通話，就認定兩人有不當來往，最終以證據不足，判花花敗訴，全案仍可上訴。

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