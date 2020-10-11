國慶煙火離場惹民怨！她怒曝搶上車慘況：鐵達尼逃難　網兩邊論戰　

▲國慶煙火人潮塞爆，有民眾認為接駁車規劃不清楚，讓現場成「鐵達尼逃難」。（圖／翻攝臉書「台南爆料公社－最大社」，下同）

記者陳羿妏／綜合報導

2020國慶煙火昨（10日）晚間於台南安平漁光島施放，不過，截至晚間9時已湧入超過50萬人，是市府預估的2.5倍，現場人潮塞爆，也連帶影響周邊交通。結束散場時，就有民眾不滿接駁車規劃不清楚，痛批現場宛若電影「鐵達尼逃難」。

針對此次煙火活動，台南市政府動用310輛大客車規劃5條區外接駁車路線、1條區內接駁公車、劃設4萬餘個汽機車停車格位。

不過，有網友在臉書「台南爆料公社－最大社」PO文「這次的煙火結束接駁車真的超級亂。沒有清楚的排隊動線，大家都亂排，根本不知道自己排的路線對不對，最後遊覽車來時，遊覽車就開門，全部的人就開始擠開始搶要上車，不管老弱婦孺全部的人開始擠，整個感覺就是鐵達尼大家在逃難。整個接駁動線真的是爛到爆#北區。」

貼文曝光後出現兩邊看法，有網友認為「大家擠搶上車，是接駁爛」、「真的啊，而且超多沒素質的，看到旁邊接駁車開門把我推開，差點ㄎㄧㄠ人」、「我騎摩托車去的都回到嘉義市了」。

不過，也有網友認為，「這麼多人不亂嗎？要抱怨就別去啦，一個煙火可以發那麼多文」、「愛看又愛嫌，在家看電視，沒電視看網路，很難？」「進場大家時間不同，同一時間散場才恐怖，人一多再怎麼規劃都會失控，要享受氣氛就是要有心理準備，不然在家看直播就沒問題」。

▼2020台南國慶煙火，吸引超多50萬人次前來欣賞。（圖／台南市政府提供，下同）