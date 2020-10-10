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血液抽出「4管豬油」！39歲男頭痛送急診...醫護嚇壞：油脂太多機器卡住了

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一名德國男子因為頭痛、噁心掛急診，沒想到醫院從他血液中抽出大量乳白色液體。（圖／翻攝自闕壯理IG）

▲男子抽出來的血竟然是白色的。（圖／翻攝自闕壯理IG，下同）

圖文／CTWANT

民眾在飲食時，真的要注意是否攝取的太過油膩。日前就有醫師分享國外病例，一名德國男子因為頭痛、噁心掛急診，結果醫院抽血檢查時，抽出的竟然是看似「豬油」的乳白色液體，醫院甚至想要使用血漿置換術治療，沒想到血液中濃稠的油脂竟然將機器卡住，讓全場醫生十分震驚。

家醫科醫師闕壯理日前在IG上分享國外病例，2019年時，一名39歲的德國男子，平時就因糖尿病需服用多種藥物控制，有一日，他因為頭痛、噁心等陣狀前往醫院急診，沒想到在醫院的抽血檢查中，抽出的並不是鮮紅色的血液，而是看似豬油的乳白色液體。

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正常人的三酸甘油脂(TG)在150mg/dL以下，超過500mg/dL就是超標，但該名男子的三酸甘油脂竟然高達14000mg/dL，醫生想要用血漿置換術為其治療，沒想到因為男子血液中的油脂過多，竟然將濾血的儀器直接卡住。

最後醫院透過放血的方式，降低男子體內的三酸甘油脂，接著再透過血漿置換術為其治療成功。但由於血液中血脂過多而導致濾血儀器發生故障卻是史上第一例，這起病例也成為全球許多醫師討論研究的案例。

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