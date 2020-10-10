凶宅半夜門把轉動…鬼來電「咕嚕咕嚕」警告！他看新聞揭恐怖內幕

▲插畫家「微疼」分享友人恐怖經歷。（示意圖與本案無關）

圖、文／CTWANT

凶宅多數人都避之唯恐不及，但由於租金便宜，加上工作需要，還真的有人會選擇凶宅住。插畫家「微疼」就表示，日本好友男星松原田螺曾在半夜聽到門把轉動的怪聲，不僅如此還接到只有發出「咕嚕咕嚕聲」卻無人說話的電話語音，後來得知真相後，大家瞬間雞皮疙瘩。

微疼日前在節目《新聞挖挖哇》中分享，松原田螺因為工作需要拍出靈異之類的東西，所以都會找凶宅來住，住宿期間發現榻榻米底下有乾掉的血漬、原本掛鏡子的地方漆上油漆，更詭異的是門把都會有轉動的聲音。

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不僅如此，有時還會接到奇怪的電話語音，沒有人說話，只有「咕嚕咕嚕」的聲音。後來由於沒發生什麼靈異的事情，松原田螺就搬走了。沒多久松原田螺看見新聞報導，凶宅主人逃出精神院後隨機傷人，把人打到頭破血流，而時間正是他們搬進凶宅的時間。

也就是說，門把轉動的聲音非常有可能是凶宅的主人想要回家，卻不得其門而入；而回顧當時，他把母親壓進水裡致死，微疼說，友人推測，是溺死的母親「打電話」向他們示警，才會都只有「咕嚕」類似水的聲音。驚悚的故事，讓大家聽完狂起雞皮疙瘩。

約於04:00處

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