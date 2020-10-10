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蔡英文被酸怕中共　黃暐瀚：上任後最好的國慶演說

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▲▼109年國慶大會,蔡英文總統發表國慶演說。（圖／記者李毓康攝）

▲蔡英文發表國慶演說。（圖／記者李毓康攝）

記者黃巈禾／台北報導

資深媒體人黃暐瀚10日在臉書大讚，總統蔡英文的國慶演說，充滿自信、尊重憲法、不卑不亢、致力兩岸和平，「很可能是她上任以來，最好的國慶演說」。

▲109年國慶大會，總統蔡英文觀禮像防疫英雄致意。（圖／記者林敬旻攝）

▲109年國慶大會，總統蔡英文觀禮像防疫英雄致意。（圖／記者林敬旻攝）

黃暐瀚表示，去年國慶，蔡英文大談「中華民國在台灣屹立70年」，曾被解讀她不承認1949年之前的「國家歷史」，今年開場蔡英文就說「今天是中華民國109年的國慶日」，隨後談到疫情，不稱「武漢肺炎」，而是說「2020這一年，在新型冠狀病毒威脅下」，很明顯，蔡英文不願增加兩岸對立，總統避免挑釁。

▲109年國慶大會,蔡英文總統與立法院長游錫堃,副總統賴清德向表演團體揮手致意。（圖／記者李毓康攝）

▲游錫堃、蔡英文、賴清德向表演團體揮手致意。（圖／記者李毓康攝）

黃暐瀚指出，不挑釁，並不是示弱，蔡英文說示弱退讓不能帶來和平，最近台海緊張，國人與她都感謝國軍，台灣「不畏戰、不求戰，也不擦槍走火」，對北京，蔡英文釋出「對話」意願，還說「維持和平、兩岸都有責任」，演講最後，蔡英文脫稿，再次祝賀「中華民國、生日快樂」。

▲▼109年國慶大會,蔡英文總統向防疫英雄車隊揮手致意。（圖／記者李毓康攝）

▲蔡英文總統向防疫英雄車隊揮手致意。（圖／記者李毓康攝）

黃暐瀚認為，身為中華民國的總統，身為「政治色彩偏綠」的總統當選人，蔡英文已經盡力照顧「偏中華民國派國人的感受」，也盡力履行一位中華民國總統，該對憲法維護的責任，聽其言、觀其行，「也許你並不喜歡蔡總統，但在我看來，這確實是一場相當優質的國慶演說。」

黃暐瀚還說，看到有網友揶揄，還不是怕中共會打過來才縮的，但身為中華民國的總統，避免中華民國受辱，避開兩岸變成戰場，哪裡有錯？就算今天的說法，與以往的政治態度，真有「改變」，真是一種「縮」好了，為了國人安全作出調整，又哪裡有錯？「所以我說，這可能是，蔡總統上任以來，最好的國慶演說」。

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