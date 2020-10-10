刷到爆！日電車站員A走178張「遺失交通卡」狂刷31萬

▲該名站務人員自以為神不知鬼不覺地偷走上百張失物交通卡，怎知最後還是同事發現。（圖／JR東日本官網）



記者王佩翊／編譯

日本埼玉縣一名任職於埼玉高速鐵道的男性工作人員涉嫌盜用乘客遺失的悠遊卡購物，不法所得超過31萬日幣。據了解，公司經內部調查後，已對這名員工進行懲戒，予以解聘。該名男職員聲稱，盜刷的178張悠遊卡都是用於生活費上，在被發現後也已經將得手金額全部還給公司。

根據《共同社》報導，埼玉高速鐵道表示，該公司在電車上或是站內拾獲遺失物後，通常會向警方進行申報，如果經3個月仍無人認領，根據遺失物法，警方會將失物重新交還埼玉高速鐵道，而該公司則會共同保存於浦和美園車站的置物櫃內。

這名20多歲的男性平時任職於埼玉高速鐵道南鳩谷站，9月11日與10月2日卻趁同事不注意，擅自取走置物櫃內的178張悠遊卡，並使用悠遊卡內的餘額購物，總額高達31萬9879日幣（約新台幣8.6萬元）。直到3日該公司的另一名工作人員在盤點置物櫃時，赫然發現悠遊卡的總數有短缺，這才緊急回報公司。

埼玉高速鐵道經調查後，才發現原來犯人正是這名年僅20多歲的男性職員。該名職員聲稱，是用這些悠遊卡到超商或是超市購買飲料和食物。目前該名員工已經遭到解雇，此外也已經將盜刷的31萬9879日幣一併還給公司。

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