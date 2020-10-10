8歲男童問「怎麼都沒人來」！水族館員「超直球回答」...網全笑噴

▲男童用稚嫩的筆觸寫下「這麼好玩，怎麼都沒有人來呢？」（圖／截自推特／@suymuc）



實習記者陳妙津／綜合報導

水族館是寓教於樂的好選擇，但卻不是每一間水族館都能吸引到期望中的人潮。日本北國大地水族館近日廣受矚目，因為館長山內創7日在推特上公布一則問卷，內容是8歲小男孩高田そう提問「這麼好玩，怎麼都沒有人來呢」，沒想到卻收穫館方超直接回覆，讓網友們看得心酸又好笑。

根據日本媒體「まいどなニュース」報導，從照片中可見，8歲的高田そう以稚嫩筆跡在問卷上寫下疑惑，「為何這麼好玩的水族館都沒有人來玩」，飼養員則在下方直白回答「我也想知道」，語氣中透露絲絲無奈。北國大地水族館館長山內創7日把這篇問卷分享在推特上，並寫上「是的」，認證水族館人潮稀少，引起網友熱議。

▲▼館內不僅有北海道稀有魚種「遠東哲羅魚」，還有世界上第一個「冰川水槽」。（圖／取自北國大地水族館官網）



北國大地水族館位於北海道北見市，是間以淡水魚為主的水族館，不僅有北海道才有的稀有魚種「遠東哲羅魚」的餵食秀，還有精巧的「河底隧道」，以及世界上第一個「冰川水槽」，可以看到魚類在冰面下生活的樣態，成人票價僅670日元（約相當於180元新台幣），不過卻遊客缺缺，原因是交通不便，距離札幌便有250公里，離旭川約130公里，光是4、5小時的車程，便有不少遊客直接放棄。

山內創表示，第一眼看到問卷的時候，除了高興有人很喜歡水族館外，也期待能吸引更多遊客來玩。他表示，館內遊客真的不多，除了受到近期新冠疫情影響外，還有因為位置、交通距離、設施規模等因素造成，但已經著手於吸引更多遊客的活動，希望未來有更多人願意造訪。

而飼養員直白又無奈的回答也讓網友紛紛表示，「笑了，超直接」、「我也這麼想」、「我想去，但真的好遠」、「從未見過這麼艱難的問題」。也有網友幫館方加油，「新婚旅行時沒特別訂計畫就去了，意料之外超開心的」、「去過三次囉」、「就算只是為了帥哥館長去也值得啊」。