他住飯店遇「史上最難淋浴間」超傻眼　網笑：這要執照才會用

▲超高難度淋浴設備讓日本網友傻眼，但也有人熱心分享「習慣的話會很棒」。（圖／翻攝自推特／@fabrec_jp，下同）



實習記者陳妙津／綜合報導

大多數住家浴室中的淋浴設備僅會區分冷熱及水量等，至多會有不同位置的蓮蓬頭可以操作，並不算很難。不過日本有名網友日前在飯店住宿時，卻遇上一個難度破表的淋浴設備，讓他傻眼問號，PO上推特分享後也引起網友熱議，直呼「第一次看到！」

據日媒「ねとらぼ」報導，日本網友リク在推特上PO出數張淋浴設備照，附文「我有史以來遇過最難洗澡的一次」，仔細一看發現，這組在北海道札幌市內某飯店的淋浴設備擁有超多按鈕，包含淋浴方式、水溫控制等，大按鈕共有4個，還有不少奇異孔洞，若操作不嫻熟，一不小心就可能要洗冷水。

超複雜淋浴設備出自建築業者「驪住」旗下，不僅擁有一般淋浴方式、還能應對洗頭、洗身體及洗手等不同方式操作精細設置，並分成許多開關調節，包含溫度調節等，每種淋浴方式不能同時使用，甚至還有專業說明書指導，一整組設備要價高達20萬日圓（相當於新台幣5.4萬）。

不少網友看了也嘖嘖稱奇，「第一次看到」、「這是DJ盤喔」、「這也太難了吧」、「難度堪比開保險箱」、「要操作得先取得『淋浴設備執照』」。不過也有用過的網友熱心分享表示，「習慣之後會很讚喔」。