　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
新奇 新奇焦點 X 檔案 正妹影片 正妹圖集

他住飯店遇「史上最難淋浴間」超傻眼　網笑：這要執照才會用

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼超高難度淋浴設備讓日本網友傻眼，但也有人熱心分享「習慣的話會很棒」。（圖／翻攝自推特／@fabrec_jp）

▲超高難度淋浴設備讓日本網友傻眼，但也有人熱心分享「習慣的話會很棒」。（圖／翻攝自推特／@fabrec_jp，下同）

實習記者陳妙津／綜合報導

大多數住家浴室中的淋浴設備僅會區分冷熱及水量等，至多會有不同位置的蓮蓬頭可以操作，並不算很難。不過日本有名網友日前在飯店住宿時，卻遇上一個難度破表的淋浴設備，讓他傻眼問號，PO上推特分享後也引起網友熱議，直呼「第一次看到！」

據日媒「ねとらぼ」報導，日本網友リク在推特上PO出數張淋浴設備照，附文「我有史以來遇過最難洗澡的一次」，仔細一看發現，這組在北海道札幌市內某飯店的淋浴設備擁有超多按鈕，包含淋浴方式、水溫控制等，大按鈕共有4個，還有不少奇異孔洞，若操作不嫻熟，一不小心就可能要洗冷水。

▲▼超高難度淋浴設備讓日本網友傻眼，但也有人熱心分享「習慣的話會很棒」。（圖／翻攝自推特／@fabrec_jp）

超複雜淋浴設備出自建築業者「驪住」旗下，不僅擁有一般淋浴方式、還能應對洗頭、洗身體及洗手等不同方式操作精細設置，並分成許多開關調節，包含溫度調節等，每種淋浴方式不能同時使用，甚至還有專業說明書指導，一整組設備要價高達20萬日圓（相當於新台幣5.4萬）。

不少網友看了也嘖嘖稱奇，「第一次看到」、「這是DJ盤喔」、「這也太難了吧」、「難度堪比開保險箱」、「要操作得先取得『淋浴設備執照』」。不過也有用過的網友熱心分享表示，「習慣之後會很讚喔」。

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
今23:59前留言！超質感「國慶口罩」限時送　中衛+22通路
剛送完小鬼　丫頭「對我很好的姐姐離開了」留扼腕遺憾
狂敲地板3小時！癱母報案「家裡有怪聲」警破門揭真相
點這裡，留個言吧! FB
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 新奇最新 全站最新

血液抽出「4管豬油」！39歲男頭痛送急診...醫護嚇壞：油脂太多機器卡住了

他住飯店遇「史上最難淋浴間」超傻眼　網笑：這要執照才會用

「陳小春主動陪玩Jasper」兒子：不要！！　爸爸拿水桶、水管狂射...應采兒虧「變態」

國道想事情...她高速偏移撞大車　360度「騰空翻轉」5圈！僅輕傷

相戀1年！高顏值女女戀「互求婚」 她爆淚告白：想守護妳每個輩子！

滑手機被攔...女騎士機車輾女警　失控大吼：是妳擋在我前面的！

偏鄉少棒隊孩子「第一次來台中」　店家端免費...他們主動收拾致謝

陳立農面對「失控小孩」秒嚴肅！　「吹哨建立規矩」…汪蘇瀧服了

林志穎媽現身：我不是惡婆婆　媳婦陳若儀揭「破褲事件」真相

白車台灣大道快車道違規右轉　 騎士直接撞上...遭壓車底身亡

檢舉達人連拍...黑衣男氣炸踹車 疑積怨已久！民眾：他引起公憤

兒時「遭蚊子叮咬」他染病左腳巨腫 痛苦20年！就醫無解藥...他樂觀面對

血液抽出「4管豬油」！39歲男頭痛送急診...醫護嚇壞：油脂太多機器卡住了

他住飯店遇「史上最難淋浴間」超傻眼　網笑：這要執照才會用

內行人才會來！高雄「問診」咖啡廳　必喝年度代表獎黑糖黑玉拿鐵

「靈異節目始祖」近況曝光！　女星10年前赴陸狂撈7位數…下場超悽慘

12星座面對「心機鬼」的反應！雙子根本天生剋星、獅子以暴制暴

閉館3年！我國駐關島辦事處今揭牌　外交部捐防疫物資展現友好

每天花70元買咖啡！她嘆「花錢又難戒」　網激推這招：先省一半

台中哥投資「一房新屋vs.兩房老公寓」？網秒選：客群廣CP值更高

部隊鍋料多免4百元！台南道地韓式料理　起司蛋捲狂牽絲太邪惡

指定躺著洗！媽爆汗手搓「59KG米腸」　網看本尊笑炸：阿嬤養的

JR做公益揭「單親低收入戶家庭」背景　兒時還被笑沒爸爸「很受傷」

看完好燒！跟著屏屏的「百褶裙公式」　搭對單品不出錯

郭書瑤熱跳BLACKPINK新歌！　衣服太犯規…雙球快包不住>//

新奇熱門新聞

他遇「最難淋浴間」超傻眼　網笑：DJ盤？

烤肉吃「土虱的蛋」掛急診　醫師滿頭問號

35隻猴子「打群架」！1個動作害死2條人命

網傳板橋有「爆乳修車妹」　網友神出地點

Uber外送員戲精上身　超可愛對話釣出本人

台灣女崩潰：再也不跟黑人打砲！

30歲單身男花1.5萬「租看板」徵女友

葉問死前拍下詠春拳　罕見影片曝光

正妹房仲賣5間　用身體成交玩3P

清水健示範火車便當　女優爽到哭

死去靈魂被吸！6人自曝瀕死經歷

一包鹽酥雞分手　男友怒飆：我才吃6塊

台南佛心自助餐一盒25元！店址曝光網推爆

醫生推3招變大雕　免手術再次偉大

更多熱門

相關新聞

公園溜滑梯旁出現「右手白骨」嚇壞割草員

公園溜滑梯旁出現「右手白骨」嚇壞割草員

日本秋田縣一名割草員2日上午在潮風公園進行割草作業時，竟在兒童遊樂設施旁發現一隻已經腐爛成白骨的人類手掌，嚇得他隨即通報警方。根據法醫相驗結果，該隻斷掌確定是人類的右手，而警方隨後也在距離公園20公里遠的山林中發現死者其他部分的遺體。警方9日表示，斷掌和遺體與一名失蹤已久的男子DNA相符，但因為全案仍在偵辦中，因此無法公布相關細節。

即／北韓偷偷來！南韓軍方：疑清晨已舉行閱兵

即／北韓偷偷來！南韓軍方：疑清晨已舉行閱兵

南韓流感疫苗又出包！緊急回收61萬劑

南韓流感疫苗又出包！緊急回收61萬劑

證物淪性愛工具！男警查扣手機「偷傳色情片」給自己

證物淪性愛工具！男警查扣手機「偷傳色情片」給自己

北韓勞動黨成立75周年！習近平電賀金正恩

北韓勞動黨成立75周年！習近平電賀金正恩

關鍵字：

日本淋浴間日韓要聞

讀者迴響

發燒話題

地震 小鬼黃鴻升 新冠肺炎 三倍券 金曲獎 金正恩 唐鳳 魏如萱 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 竹內結子 捷運環狀線 金馬獎 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

SWAG愛情片外流　吳夢夢硬起來告了

魚療太酥麻　她嗨到毒死整池魚

館長中槍一個月　屁孩放話：黑社會暴動

私廚月薪50K「一周煮5餐」　高雄哥面試怒炸

韓女團被騙拍「丁字褲照」曝內幕

3男搶付飲料錢「全場尷尬」！外送員：真悲哀

獨／饒河「地瓜父子」真相起底！媽現身氣炸

最貴自助餐！她夾滿2個便當盒580元

墾丁南灣2男2女活春宮　網友驚呆

琳妲請求不要再鬧！瑋哥：事實跟妳理解的差很多

陳香菱被騙炮「300萬也被領光」

連千毅賣直升機假的　檢戳破拍賣內幕

總站夜市塞爆！居民怒：台中提早跨年

清潔工遭酒駕猛撞　家屬放棄急救

「E.SO」來源維基百科錯很大

更多

最夯影音

更多
「陳小春主動陪玩Jasper」兒子：不要！！　爸爸拿水桶、水管狂射...應采兒虧「變態」

「陳小春主動陪玩Jasper」兒子：不要！！　爸爸拿水桶、水管狂射...應采兒虧「變態」
國道想事情...她高速偏移撞大車　360度「騰空翻轉」5圈！僅輕傷

國道想事情...她高速偏移撞大車　360度「騰空翻轉」5圈！僅輕傷

相戀1年！高顏值女女戀「互求婚」 她爆淚告白：想守護妳每個輩子！

相戀1年！高顏值女女戀「互求婚」 她爆淚告白：想守護妳每個輩子！

滑手機被攔...女騎士機車輾女警　失控大吼：是妳擋在我前面的！

滑手機被攔...女騎士機車輾女警　失控大吼：是妳擋在我前面的！

偏鄉少棒隊孩子「第一次來台中」　店家端免費...他們主動收拾致謝

偏鄉少棒隊孩子「第一次來台中」　店家端免費...他們主動收拾致謝

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面