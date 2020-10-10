桃園屋被法拍...母女夜宿總統府紀念碑廣場　國慶典禮前遭抬離

▲桃園1名母親因住處被法拍，帶著女兒北上夜宿白色恐怖紀念碑前廣場。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

2020年中華民國國慶，北市警方為了博愛特區的維安行動，派出大量警力戒備，但10日清晨6時許，在白色恐怖紀念碑前廣場發現一對母女搭帳篷夜宿，因地點在管制區，警方與憲兵單位配合將母女抬離；據了解，該對母女從9月分開始，不定時會到總統府旁夜宿。

警方調查，從2020年9月開始，50歲的母親便帶著16歲的女兒，不定時的夜宿總統府前的白色恐怖紀念碑前廣場，直到隔天上午就會離去，曾於9月10日會同北市社會局、北市公燈處到場處置，因無相關規範與罰則，該館人員僅對該母女予以勸導離開。

▲桃園1名母親帶著女兒北上夜宿白色恐怖紀念碑前廣場，警方在國慶典禮前將人抬離。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方指出，該母女會來廣場內休息，但卻沒有驚擾過任何人，因離派出所比較近，所以認為有警察守望，比較有安全感，最後選擇在白色恐佈紀念碑前廣場搭帳篷夜宿。

據悉，該對母女原本住在桃園，因為房屋因故遭到法拍，所以才無家可歸，最後搭帳篷住在台北車站以及凱達格蘭大道附近，最後因顧慮國慶典禮維安作業，所以才由憲警合作將母女2人自228紀念碑抬離。

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