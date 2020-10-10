被暗指「降落飛不好」　張國煒116字回嗆：你來飛看看！真是無言！

▲星宇航空董事長張國煒。（圖／星宇航空提供）

記者崔至雲／台北報導

星宇航空一架飛檳城的航班降落時，疑似側風因素造成「重落地」，因此取消回程航班，外界傳言這架飛機是由董事長張國煒親自駕駛，但星宇已經澄清。對此，張國煒也在星宇航空臉書社團留言，「為什麼重落地就一定是我飛的啊」、「你來飛看看，看你能飛多好，真的是無言」。

星宇航空昨日表示，8日JX721 台北-檳城航班 ，機身編號B-58201，於當地時間下午13：36降落時， 疑似側風因素造成落地數值超標，為求慎重，立即取消回程航班並進行航機檢測；該班機為機腹載貨，機上並無旅客。星宇航空公關長聶國維說明，是否為「重落地」仍在討論中，僅是在降落時，受到側風影響，飛機下降速度比較快，導致落地指數稍微超標，為了飛安考量，因此將飛機留在檳城，目前已檢修完畢。

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聶國維強調，該架飛機是客機，但當時機上沒有載客，僅機腹中間載有6.5噸的貨物，飛機上有5名機組人員，他們當下也沒有太大感受。而民航局表示，星宇航空有依規定通報。

▲被暗指飛不好，張國煒回應。（圖／翻攝星宇航空討論區）

相關新聞被貼到星宇航空討論社團，張國煒留言回應，「為什麼重落地就一定是我飛的啊，去探聽看看以前我在長榮飛777可是都無感的耶，就因為那次因為4年沒飛又剛轉321的初號機飛回台灣漂了一下沒落好，就認定我飛不好哦，最好大家會飛的飛行員4年叫你沒飛又轉機型，你來飛看看，看你能飛多好，真的是無言。」

網友紛紛幫張國煒打氣，也為他抱不平，「人在江湖哪有不挨刀的....平常心就好」、「造成重落地也不完全是機師的問題，外在因素也是很多的，如風速、風向瞬間變化也是會的！」、「正所謂....人怕出名豬怕肥！」、「胡說八道求關注的人不要放心上」。