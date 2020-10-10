　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

被暗指「降落飛不好」　張國煒116字回嗆：你來飛看看！真是無言！

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼星宇航空董事長張國煒親駕A321neo回台。（圖／星宇航空提供）

▲星宇航空董事長張國煒。（圖／星宇航空提供）

記者崔至雲／台北報導

星宇航空一架飛檳城的航班降落時，疑似側風因素造成「重落地」，因此取消回程航班，外界傳言這架飛機是由董事長張國煒親自駕駛，但星宇已經澄清。對此，張國煒也在星宇航空臉書社團留言，「為什麼重落地就一定是我飛的啊」、「你來飛看看，看你能飛多好，真的是無言」。

星宇航空昨日表示，8日JX721 台北-檳城航班 ，機身編號B-58201，於當地時間下午13：36降落時， 疑似側風因素造成落地數值超標，為求慎重，立即取消回程航班並進行航機檢測；該班機為機腹載貨，機上並無旅客。星宇航空公關長聶國維說明，是否為「重落地」仍在討論中，僅是在降落時，受到側風影響，飛機下降速度比較快，導致落地指數稍微超標，為了飛安考量，因此將飛機留在檳城，目前已檢修完畢。

[廣告]請繼續往下閱讀...

聶國維強調，該架飛機是客機，但當時機上沒有載客，僅機腹中間載有6.5噸的貨物，飛機上有5名機組人員，他們當下也沒有太大感受。而民航局表示，星宇航空有依規定通報。

▲▼被暗指飛不好，張國煒回應。（圖／翻攝星宇航空討論區）

▲被暗指飛不好，張國煒回應。（圖／翻攝星宇航空討論區）

相關新聞被貼到星宇航空討論社團，張國煒留言回應，「為什麼重落地就一定是我飛的啊，去探聽看看以前我在長榮飛777可是都無感的耶，就因為那次因為4年沒飛又剛轉321的初號機飛回台灣漂了一下沒落好，就認定我飛不好哦，最好大家會飛的飛行員4年叫你沒飛又轉機型，你來飛看看，看你能飛多好，真的是無言。」

網友紛紛幫張國煒打氣，也為他抱不平，「人在江湖哪有不挨刀的....平常心就好」、「造成重落地也不完全是機師的問題，外在因素也是很多的，如風速、風向瞬間變化也是會的！」、「正所謂....人怕出名豬怕肥！」、「胡說八道求關注的人不要放心上」。

►動動手指頭！過期票券立刻爽換1.5倍東森幣

ET快訊
被酸「降落飛不好」　張國煒氣炸116字回嗆
蔡英文發表國慶演說　陸官媒《環球時報》回應了
法醫高大成「一度欠債3億」！情緒低落忍不住哭了
洗髮耳朵進水「單腳跳100下沒用」　1招長知識：千萬別用棉花
點這裡，留個言吧! FB
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

3萬旗海綿延！桃園「國旗屋」張老旺堅持26年　盼喚起愛國精神

被暗指「降落飛不好」　張國煒116字回嗆：你來飛看看！真是無言！

吃到飽生魚片和單點差在哪？網一面倒點破真相：台灣人只吃鮭魚

出遊想蹭車！夫妻檔帶毛小孩「我們車不能載狗」　超雷3事件網全怒

南鐵2戶要「保留樓梯」　鐵道局評估不可行：將擇期強制拆除

北台灣國道車多！內湖、五股車速40km↓　午後「9大路段」湧車潮

一眼認出台灣人！網曝「3關鍵」特徵　命中率90%：看就知道了

史上最強直播主！街頭藝人起家成上市公司營運長　「堅持不做葉子楣」

尬場總統國慶憲兵車隊！300輛重機轟炸高雄街頭　辣妹騎士搶眼

擺脫中華民國美學惡名！台鐵「鳴日號」首獲日本設計大獎

「陳小春主動陪玩Jasper」兒子：不要！！　爸爸拿水桶、水管狂射...應采兒虧「變態」

國道想事情...她高速偏移撞大車　360度「騰空翻轉」5圈！僅輕傷

相戀1年！高顏值女女戀「互求婚」 她爆淚告白：想守護妳每個輩子！

滑手機被攔...女騎士機車輾女警　失控大吼：是妳擋在我前面的！

偏鄉少棒隊孩子「第一次來台中」　店家端免費...他們主動收拾致謝

陳立農面對「失控小孩」秒嚴肅！　「吹哨建立規矩」…汪蘇瀧服了

白車台灣大道快車道違規右轉　 騎士直接撞上...遭壓車底身亡

林志穎媽現身：我不是惡婆婆　媳婦陳若儀揭「破褲事件」真相

檢舉達人連拍...黑衣男氣炸踹車 疑積怨已久！民眾：他引起公憤

兒時「遭蚊子叮咬」他染病左腳巨腫 痛苦20年！就醫無解藥...他樂觀面對

3萬旗海綿延！桃園「國旗屋」張老旺堅持26年　盼喚起愛國精神

被暗指「降落飛不好」　張國煒116字回嗆：你來飛看看！真是無言！

吃到飽生魚片和單點差在哪？網一面倒點破真相：台灣人只吃鮭魚

出遊想蹭車！夫妻檔帶毛小孩「我們車不能載狗」　超雷3事件網全怒

南鐵2戶要「保留樓梯」　鐵道局評估不可行：將擇期強制拆除

北台灣國道車多！內湖、五股車速40km↓　午後「9大路段」湧車潮

一眼認出台灣人！網曝「3關鍵」特徵　命中率90%：看就知道了

史上最強直播主！街頭藝人起家成上市公司營運長　「堅持不做葉子楣」

尬場總統國慶憲兵車隊！300輛重機轟炸高雄街頭　辣妹騎士搶眼

擺脫中華民國美學惡名！台鐵「鳴日號」首獲日本設計大獎

3萬旗海綿延！桃園「國旗屋」張老旺堅持26年　盼喚起愛國精神

地下道修繕與全民運撞期！花蓮站延後施工　賽期仍可安全通行

桃園屋被法拍...母女夜宿總統府紀念碑廣場　國慶典禮前遭抬離

推一大坨「灰灰黑黑」出門...整車超過55kg　他自嘲：像拾荒老人

割草驚見公園溜滑梯旁有「右手白骨」！剩餘屍骨遭棄置20km外深山

先探／蘋果新機有亮點　概念股聚人氣

花蓮男雙腳腫得像「麵龜」　竟是心臟衰竭致供需失衡

祝賀雙十國慶　美參議員籲美國鬆綁對台交往限制

中壢當街擄人太驚悚　警圍捕拔槍畫面曝！7煞被壓制起獲槍械

狂敲地板3小時！癱母報案「家裡有怪聲」　警破門揭真相...是救命密碼

挑婚紗翻到「處女膜修補單」！ 男秒暴怒分手未婚妻蹲地後悔痛哭

生活熱門新聞

私廚月薪50K「一周煮5餐」　高雄哥面試怒炸

3男搶付飲料錢「全場尷尬」！外送員：真悲哀

墾丁南灣2男2女活春宮　網友驚呆

實習女警嫌熱不穿防彈衣被罵哭

4種迷彩口罩亮相　醫療展先送隱藏版小禮物

潑屎妹自立屎幫幫主　不屑「一日60萬包養」

耳朵進水「狂跳100下沒用」　內行1招長知識

逛賣場被塞6歲女童！她怒噴：戀童癖就要小孩

蘆洲驚見白澎澎「超大巨白菇」！　專家：快後退

台中好市多又爆了　當地人：放棄進場...

台南熊貓超市出包　foodpanda大軍被訂單綁架

陽明山祕境「藍寶石泉」首度開放！

護理師抱怨新制服擾視力　「胸前開深V」網喊：求看診

嘉義最推的是飲料店　在地人讚：必排隊

更多熱門

相關新聞

遇側風！星宇飛檳城「重落地」

遇側風！星宇飛檳城「重落地」

星宇航空昨（8）日JX721 台北-檳城航班 ，機身編號B-58201，於當地時間下午13：36降落時， 疑似側風因素造成落地數值超標。民航局表示，星宇航空有依規定通報。

多圖／高空賞絕美晚霞、一大片雲海

多圖／高空賞絕美晚霞、一大片雲海

乘客「空中追月」竟暈機！空姐一聽暖安撫

乘客「空中追月」竟暈機！空姐一聽暖安撫

獨／三萬英呎高空搶看最美滿月！

獨／三萬英呎高空搶看最美滿月！

搭星宇「吳剛機」登高空賞月！民眾嗨翻了

搭星宇「吳剛機」登高空賞月！民眾嗨翻了

關鍵字：

降落張國煒星宇航空檳城

讀者迴響

發燒話題

地震 小鬼黃鴻升 新冠肺炎 三倍券 金曲獎 金正恩 唐鳳 魏如萱 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 竹內結子 捷運環狀線 金馬獎 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

SWAG愛情片外流　吳夢夢硬起來告了

魚療太酥麻　她嗨到毒死整池魚

館長中槍一個月　屁孩放話：黑社會暴動

私廚月薪50K「一周煮5餐」　高雄哥面試怒炸

韓女團被騙拍「丁字褲照」曝內幕

3男搶付飲料錢「全場尷尬」！外送員：真悲哀

獨／饒河「地瓜父子」真相起底！媽現身氣炸

最貴自助餐！她夾滿2個便當盒580元

墾丁南灣2男2女活春宮　網友驚呆

琳妲請求不要再鬧！瑋哥：事實跟妳理解的差很多

連千毅賣直升機假的　檢戳破拍賣內幕

總站夜市塞爆！居民怒：台中提早跨年

清潔工遭酒駕猛撞　家屬放棄急救

琳妲：瑋哥到此為止　曝反骨真面目

「E.SO」來源維基百科錯很大

更多

最夯影音

更多
「陳小春主動陪玩Jasper」兒子：不要！！　爸爸拿水桶、水管狂射...應采兒虧「變態」

「陳小春主動陪玩Jasper」兒子：不要！！　爸爸拿水桶、水管狂射...應采兒虧「變態」
國道想事情...她高速偏移撞大車　360度「騰空翻轉」5圈！僅輕傷

國道想事情...她高速偏移撞大車　360度「騰空翻轉」5圈！僅輕傷

相戀1年！高顏值女女戀「互求婚」 她爆淚告白：想守護妳每個輩子！

相戀1年！高顏值女女戀「互求婚」 她爆淚告白：想守護妳每個輩子！

滑手機被攔...女騎士機車輾女警　失控大吼：是妳擋在我前面的！

滑手機被攔...女騎士機車輾女警　失控大吼：是妳擋在我前面的！

偏鄉少棒隊孩子「第一次來台中」　店家端免費...他們主動收拾致謝

偏鄉少棒隊孩子「第一次來台中」　店家端免費...他們主動收拾致謝

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面