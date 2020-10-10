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下午2點將湧北返車潮！國5恐塞到深夜　國道「11大壅塞路段」曝光

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▲▼高公局10/10上午10:00說明 。（圖／翻攝高公局直播）

▲高公局播報員說明路況。（圖／翻攝高公局直播）

記者李宜秦／台北報導

今天是國慶連假第二天，高公局表示，國5北向路段將自14時起湧入車潮，預計要到深夜23時後才能紓解。另外，今日國道將有11路段車流較多，包括國1北向圓山-大華系統、新竹系統-竹北、南屯-后里、西螺-埔鹽系統、國3北向關西-大溪、大山-香山、竹山-中興、霧峰系統-霧峰、國5南向南港系統-坪林、北向宜蘭至坪林、國6舊正-霧峰系統。

高公局表示，截至今日上午9時，國道交通量達16.9百萬車公里，預計今日可達106百萬車公里，其中國5南向通過車輛為7672輛次，較去年同期減少34％，若搭乘國道客運，台北到宜蘭僅44分、宜蘭到台北僅37分。

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高公局指出，今日上午雪隧路況大致順暢，目前開始湧現車流，南港、坪林路段車多，另外南向中壢轉接道、鶯歌系統等車多，大雅南向路段上午發生事故，導致後方車流回堵。

▲▼ 。（圖／高公局提供）

▲國慶連假疏運措施。（圖／高公局提供）

高公局表示，壅塞路段與時間包括國1北向圓山－大華10-12時、國1北向新竹－湖口與國3關西－大溪16-19時、國5北向宜蘭14-23時、國1西螺－埔鹽16-20時、國10西向仁武15-19時，而國3北向大山、草屯、竹山傍晚車多，國1北向大灣、潭子路段則是中午車多。

今日相關疏導措施包括6-12時國5南港系統至坪林南向入口高乘載、14-21時國5蘇澳至頭城北向入口高乘載、全天封閉國1埔鹽系統雙向、虎尾北向及國3西濱北向入口、假期間採單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。

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