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好市多「陌生人塞6歲女童」　她怒噴荒唐家長：戀童癖就要小孩

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▲▼好市多,中壢好市多。（圖／記者董美琪攝）

▲一位媽媽在好市多莫名其妙幫忙顧小孩，讓她發文怒噴這位家長。（資料圖／記者董美琪攝）

記者崔子柔／綜合報導

不少民眾會在賣場書籍區試閱，也有家長要採買時，會暫時讓孩子待在那消磨時間。有位媽媽昨（9）日帶著女兒到好市多時，竟被其他客人塞了一位6歲女童，她先幫忙照看了一段時間，後來發現情況不對，讓她怒噴這樣實在太危險，「戀童癖覺得你的孩子越小越好」！

粉絲專頁「吳少喬，我是女同志，也是媽媽」昨日在臉書發文指出，她帶著女兒前往好市多書籍區讀故事書，一名6歲女童湊上來一起看，女童雙親發現她不願離開，竟然自己走去逛街。

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原PO讀完2本故事，發現女童家長還是沒回來，就向女童要了家長電話，但仍沒有得到回應，便詢問「你有辦法在這裡不要離開，等爸爸媽媽接你嗎？」結果女童搖頭。

後來女童媽媽回來，手上拿著試吃品，沒有避開女童正在翻閱的書籍就要給她吃，並稱「賣場太吵人太多，所以沒有聽到手機，下次會注意」，讓原PO不爽表示，「什麼家長，知道人太多又太吵，究竟跟誰借來的勇氣把孩子拖給陌生人自己去逛街？還說什麼有下次？」

原PO認為，可以讓孩子單獨一人，但要確認現場是否安全，「如果我是一個戀童性侵慣犯，這個孩子在他們忽視的這段時間，已經遭遇到不幸了」，「性侵犯不分男女老幼」、「戀童癖覺得你的孩子越小越好」。

▼原PO全文。（圖／翻攝自粉絲專頁／吳少喬，我是女同志，也是媽媽）

請不要將孩子委託給陌生人照顧！！！ 今天我帶著女兒前往COSTCO逛街購物時，一如往常在書籍區坐著閱讀繪本時。竟然被陌生人塞了六歲小孩照顧，而且沒有任何家長留在孩子身邊，就跑去逛街了！？ 事情詳細經過如下： 1....

吳少喬，我是女同志，也是媽媽發佈於 2020年10月9日 星期五

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