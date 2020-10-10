國慶吹東北風「濕涼溫差近10℃」　下週2熱帶擾動路徑大變動

▲第14號颱風「昌鴻」減弱為輕颱，目前在日本南方海面向東北東加速前進。（圖／翻攝中央氣象局，下同）

記者葉國吏／綜合報導

第14號颱風「昌鴻」減弱為輕颱，目前在日本南方海面向東北東加速前進，持續「變性」中。另外，下週有2個熱帶擾動發展，其中一個原先預測匯到台灣南端，不過根據最新資料將大幅往西南調整，至呂宋島西方海面前進。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」撰稿指出，國慶(10)日盛行東北風。迎風面有穩定的低層雲，桃園以北及宜花偶有局部短暫雨，北海岸及山區降雨較明顯，平地偶飄零星小雨(夜間機率略高於白天)。

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背風面新竹以南為晴朗穩定的天氣，午後中南部山區及台東山區有小範圍少量降雨的機率。白天北台灣舒適、中南部微熱，各地早晚涼；今日各地平地氣溫如下：北部20至28度、中部20至33度、南部21至34度、東部19至31度。

▲明(11)日至下週二(13日)熱帶擾動通過呂宋島進入南海，僅間接使台灣東側水氣增多。

最新歐洲(ECMWF)及氣象局(RFS)模式模擬顯示，明(11)日至下週二(13日)熱帶擾動通過呂宋島進入南海，僅間接使台灣東側水氣增多。東半部降雨機率提高，局部地區並有較大降雨；桃園以北仍有局部短暫雨，新竹以南則為多雲時晴。

各地氣溫略回升，白天北舒適、中南微熟，各地早晚仍偏涼。下週三至週五(14至16日)台灣東側水氣減少，但受東北風影響，桃園以北及東半部仍有局部短暫雨，新竹以南則是晴朗穩定的天氣。