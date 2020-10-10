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最難熬一年！命理師曝「十二生肖轉運法」　剩4個月運勢扶搖直上

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最難熬一年！命理師曝「十二生肖轉運法」　剩下四個月運勢扶搖直上

▲再過4個月，2020年就結束了。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

今年2020庚子年受到新冠肺炎（COVID-19）疫情衝擊，全球累計死亡人數已破100萬人次大關，航空業、旅遊業等行業都元氣大傷，國內演藝圈也傳出劉真、羅霈穎、吳朋奉及小鬼黃鴻升等藝人相繼過世的消息；雖然庚子年只剩下最後４個月，但是很多人還是希望能夠轉運。

神明代言人沈嶸表示，大今年都很難熬，「我希望可以提供大家轉運的方法，大家可以先看我的各生肖2020庚子年運勢分析，覺得準的話，再照我的開運法去做應該會有點幫助。」沈嶸通靈各生肖在2020庚子年之年度運勢，並提供改運方法。

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十二生肖運勢

鼠：今年你陷入一種兩難的情境，思考著到底怎麼做才會對自己最好，但卻百思不得其解，出現許多看起來都可行的方案，可是好像都無法達到最理想的結果。今年對你來說是「嘗試年」，必須要從各種嘗試及選擇當中學到新的東西，如果學有所成就會有成就，而且學得越多跑得越快。

牛：今年你會遇到一些必須要決斷取捨看似跌落谷底的狀態，如果你可以下正確的決定並對自己有信心，就有機會谷底翻身，能否通過關卡取決於你平日的自我訓練夠不夠紮實支持你抵達終點，如果能順利通過考驗及關卡，就能成為最終的大贏家。

虎：今年你的方向感不明，不知何去何從，生活上也會面臨到轉型的需求，你的內心充滿困惑，即使思考後也沒有得到有利的結果，結果只能原地打轉，所以想要今年的運勢好，就必須要謹慎保守，以求平安。

兔：今年你有機會能破繭而出，但是束縛住你的力量非常強大，讓你感覺可能無法衝破困境，卻又能看見遠方的一線曙光，此時你更要強化意志力、行動力及突破力，如果自己喪失動能，就會被生活中的種種困境包覆住，所以要盡力將困難衝破，順利過關就能迎向全新的美好榮景。

龍：今年對你而言是蓄勢待發又非常上手的一年，很多事情開始駕輕就熟，即使遇到阻礙都能迎刃而解，過去幾年所累積下來的好成績，會讓你更立於不敗之地，今年是「穩定中求發展」，只要拿出以往的表現力及能力就能表現不凡，甚至還能夠更上一層樓。

蛇：今年你身上有許多類似防護罩的光環，會讓你逢凶化吉，遇到事情都能轉變成為幫你加分的好處，今年你會得到很多光彩，或是衝破阻礙後得到的榮耀，今年對你來說是「勳章年」，如果可以克服更多困難累積成功，在未來就會成為業界佼佼者。

馬：今年對你是「進展年」，只要不犯錯及跟緊貴人就能勝利，獲得「馬上封侯」的機會，貴人能幫助你運氣更旺、地位更高，是大展鴻圖的一年。

羊：今年你的心情七上八下時好時壞，壞的時候會湧出許多負面想法，但其實四周的環境並沒有你所想的那麼差，可說是平淡風清卻也沒有大收穫的一年，要小心掉入自己的負面思想漩渦，以免會讓別人感覺你的行動力及決斷力不足錯失表現的機會。

猴：今年你需要多方嘗試、多方挑戰，偶爾會遇到一些困難的阻礙，或是需要衝破的瓶頸，你會發現今年特別多棘手或挑戰性高的問題會交到你手上，讓你覺得應接不暇時間不夠用，而且有些考驗甚至超過你的能力所及，讓你處理起來不免有些沮喪，所以今年要給自己更多自信心及力量，想過關端視你有沒有足夠的智慧及能耐，去應付更多的工作或挑戰。

雞：今年你的雜事特別多，也容易遇到心煩的事，甚至必須要大刀闊斧才能有所轉機，不過大壞之中也有機會出現大好之徵兆，所以你在做事時必須非常謹慎小心，並留意四周會有小人出現來陷害你。

狗：今年的你能夠避災，逢凶化吉、大事化小、小事化無，即使略有煩心的事，都可以輕易將劣勢扭轉過來。今年你也能成為別人的貴人，賺進別人賺不到的錢，可說是「平安中看見成功」的一年。

豬：今年你特別有貴人運，只要自己不犯錯，運勢就能越來越好，會有貴人出現幫你提高地位、幫你抬轎、給予你機會，或是出現賺錢的轉機，今年會有從天上掉下來的好處，只要跟貴人打好關係，就能迎接各種不請自來的甜頭。

沈嶸說很多人都希望擺脫今年的衰運，我特別設計針對2020年11月份的「十二生肖開運法」，適合任何人，只要在生活中簡單做就可以幫助你運氣更好，所謂「心誠則靈」，建議要經常重複做，就可以幫自己在運勢上一直加分。

（圖／沈嶸提供）

沈嶸老師通靈開運法：【2020/11/1～11/30】十二生肖轉運秘方

鼠：紅包袋裝50元硬幣一枚，隨時放身上或皮夾內不可離身

牛：吃經過炭烤的食材，或是去三溫暖的烤箱

虎：多吃火鍋或泡溫泉

兔：使用不鏽鋼水壺或水杯喝水

龍：喝蔬菜湯

蛇：隨身攜帶一本書，經常拿出來翻看補充知識

馬：穿藍色系或黑色系的衣服

羊：光腳踩踏草坪或坐在草地上

猴：用紅色的筷子吃飯

雞：用金屬罐裝的保濕噴霧噴撒臉或身體四周

狗：多吃根莖類的植物，像是地瓜、洋蔥、紅蘿蔔等

豬：買金屬鉛筆盒內裝鉛筆隨身攜帶

（圖／沈嶸提供）

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