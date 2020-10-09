▲好港節+基隆國慶晚會接力登場，林右昌邀請大家見證基隆改變。（圖／基隆市政府提供，下同）

記者郭世賢／基隆報導

一連兩天的「2020好港節」9日開始在基隆陽明海洋文化藝術館登場，透過音樂表演、異國市集、藝術展覽及搭乘遊港等活動，多面向展現基隆海港風情，市長林右昌指基隆本來就是漂亮的海港城市，除了陽明的好港節活動，晚上還有國慶晚會以及市集，很多僑胞到基隆參訪之後的共同感受都是「變太多了！」

林右昌表示，基隆是個漂亮的海港城市，經過這幾年的整治之後，也已經脫胎換骨，在下午陽明海洋文化藝術館的好港節之後，晚上接著就是國慶晚會以及市集，基隆市雖然不是直轄市，但已經有直轄市的水準。

▲僑胞到基隆參訪之後的共同感受都是「變太多了」。

林右昌說，為迎接首度在基隆舉辦的國慶晚會，基隆市政府上下都很用心，製作很多紀念品，除了主視覺口罩，還有國旗口罩的彩蛋，以及6千6百包的基隆限量版可樂果，詢問度非常高。

林右昌也再次盛情邀請各縣市的市民多來基隆走走看看，「耳聞不如一見」，基隆的海港風情，面對海洋的精神，相信會讓大家驚豔，他表示遇到很多準備參與國慶晚會的僑胞，大家上午來到基隆參訪之後，共同的感覺就是「變太多了！」

陽明海洋文化藝術館表示，2020好港節在入夜後將變身「基隆港經典碼頭酒吧」，讓民眾重回1950年基隆港繁華時期，港都與船員最愛的休閒娛樂場所，點杯基隆特調的「三公酒」，走進基隆港早期的港口生活、欣賞基隆港「老照片舊時光」戶外展；另於文化館內有「走入大航海時代−台灣400年畫展」，重新憶起400年前的情景，見證基隆在歷史重要的據點與地位。

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