快訊／爽飛R22直升機亂入淡水大街！桃園陳姓貨運富商50萬交保

▲陳姓男子違法開直升機，50萬交保。（圖／記者邱中岳攝）

記者邱中岳／台北報導

新北市9月中旬傳出一架R22型直升機於淡水機試飛，還一度試圖在「海中天」董座豪宅後院降落。案經士林地檢署檢察官與專案小組徹夜偵辦，今拘提直升機駕駛、55歲的陳男到案，而稍早消息傳回，陳嫌以50萬元交保。

目擊民眾9月中旬將影片拍下PO網，只見一架白色直升機低空盤旋，甚至還一度試圖降落在「海中天」董座豪宅後院；董娘王太太也急忙現身澄清，表示該架直升機飛自家所有，當天見到直升機飛進後院後也相當傻眼，女兒還與駕駛對視將近10秒，最後直升機並未落地，而是起身轉彎往淡水河方向飛去。

畫面曝光後，引起民航局注意，經過濾相關影帶資訊後，確認該架航空器為Robinson-R22機型，目前國內並無合法管道引進，雖然過去此一機型曾有一架合法登記，但該航空器適航證、與人員檢定證均已於2012年底失效，換言之，目前國內並無可合法飛航的R22直升機，也未有人員取得檢定證，因此此次事件人、機均屬違法。

依據《民航法》第103及104條，航空器違法部分，可處5年以下有期徒刑、拘役或100萬元以下罰金；駕駛違法部分，同樣可處5年以下有期徒刑、拘役或100萬元以下罰金。

案經士檢檢察官及專案小組徹夜偵辦，經分析追查後，確認該架直升機為陳嫌所有，檢方立即開立拘票，並指揮刑事警察局偵三大隊會同桃園龜山分局、航空警察局台北分局警方前往拘提到案，而稍早消息傳回，陳嫌以50萬元交保。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

【相關新聞】



累犯恐關5年！直升機主人急租倉庫藏機 屋主現身指認…他臉綠認栽



12年前就曾駕「R22直升機」遭逮！55歲陳嫌起底 是桃園地方仕紳



獨／起底淡水直升機駕駛！金髮老外豪宅旁滯空 海中天董娘：不是我家的