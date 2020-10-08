　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

獨／起底淡水直升機駕駛！金髮老外豪宅旁滯空　海中天董娘：不是我家的

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者陳豐德、黃宥寧／新北報導

日前有架白色直升機在新北市淡水馬路上起降，遭民眾目擊錄影後PO網引起熱議，《ETtoday新聞雲》記者循線找到直升機曾出現在淡水一處豪宅，意外得知豪宅主人竟是淡水曾經紅極一時「海中天」餐廳的王董事長，董娘接受獨家專訪時強調，直升機不是他們的，對方當時竟試圖強行降落她家後方草皮，一家人全嚇壞了，而駕駛其實是金髮碧眼的外國人，她痛批對方所為：「真的很危險！」

▲▼R22直升機一度打算降落在淡水「海中天」董娘豪宅旁草地，讓她一家人全嚇壞。（圖／民眾提供）

▲Robinson-R22機型直升機一度打算降落在淡水知名餐廳「海中天」董座豪宅旁草地，讓一家人全嚇壞。（圖／民眾提供）

「海中天」餐廳在北台灣可說是無人不知無人不曉，舊址位於淡水區中正東路二段上，民國76年4月6日開幕時，在首任董事長張菲、總經理檢場兩位知名藝人高知名度號召下，迅速累積盛名，之後並由王董事長接手，成為淡水地區的地標，一直到民國105年租約到期且地主另有他用才結束營業。

這次因為直升機試圖降落「海中天」董座豪宅後院，被民眾拍下來，也讓許多人誤會這架直升機是他們擁有，連警方都登門詢問，《ETtoday新聞雲》記者實地走訪該棟豪宅，發現是位在淡水新市鎮三樓透天，室內約260坪，還擁有可停6部汽車的地下車庫，是由「海中天」王董座自地自建，價值破億。

董娘王太太受訪澄清「飛機不是我們家的啦！」指8月15日早上10時許，這架直升機一度試圖想在她家後院草皮降落，當時聲音很大，家人在屋內看得目瞪口呆。董娘並直接記者到後院還原現場，表示：「當天很吵，就是螺旋槳砰砰砰的！我女兒以為是她老爸在割草，因為我當時在煮飯沒帶眼鏡也沒看到，我女兒說是外國人。」

▼「海中天」董座一家人站在窗戶旁跟直升機駕駛對望，被民眾拍下。（圖／翻攝自細說淡水）

▲▼R22直升機一度打算降落在淡水「海中天」董娘豪宅旁草地，讓一家人全嚇壞。（圖／翻攝自細說淡水）

王太太女兒接受電訪表示，當時聽到轟響很大聲像除草機，於是一家人往窗外探頭看，居然是一架直升機，而且距離他們大概50公尺左右。回憶當時，她嚇得直說「駕駛直升機的是一名約4、50歲的金髮外國人，因為窗戶滿透明，看的出來身材算瘦高，旁邊還坐一個人，但看不清長相。」當時她們與駕駛對看了將近10秒左右，還心想他們到底想幹嘛？該不會想降落吧？隨後，駕駛一個轉彎速度很快往淡水河飛走了。

據了解，該架直升機為Robinson-R22機型，是美國羅賓遜公司生產的輕型機，國內未合法引進，最大巡航速度一小時可達177公里，市價約台幣1000萬元。專家分析，有可能是透過其他名目方式分批引進零件，再行組裝。這架直升機跟「直播天王」連千毅之前拍賣的直升機為同款，但他透過管道駁斥他賣出的那架直升機是售給傳產商人，與在淡水馬路上起飛的直升機無關。

▼連千毅2019年曾「直升機」零元起標，最後800萬拍出 。（圖／翻攝自Facebook／連千毅）

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧攝）

消息人士表示，因為在台灣擁有這型號的直升機玩家相當少也很低調，北台灣最有可能擁有的玩家推斷是從事國際貿易的富商，但他本身涉略滿多產業，興趣相當廣泛，推測當下可能是將這架直升機借給老外朋友使用。

網友痛批這樣的行為根本是「行動血滴子」，在禁航區飛行根據民航法可裁罰6至30萬元，目前直升機駕駛員身分尚待釐清；民航局確認沒有任何一架Robinson-R22機型直升機取得適航認證，也沒有核發此款航空器的合法駕駛員執照，而該違法駕駛員則可用《民用航空法》處5年以下有期徒刑、拘役或100萬元以下罰金，目前新北地檢署也已通知地方警局查辦當中。

據了解，民航局官員透露，經過濾影帶內容並清查全台同型號航空器，已初步掌握特定對象，目前正聯繫該特定對象到案說明，並將全案移送法辦。

▼R22直升機一度想要在「海中天」王老闆的豪宅旁降落。（圖／記者黃宥寧攝）

▲▼R22直升機一度想要在「海中天」王老闆的豪宅旁降落。（圖／記者黃宥寧攝）。（圖／記者黃宥寧攝）

▼淡水曾經紅極一時的「海中天」董娘王太太。（圖／記者黃宥寧攝）

▲▼淡水曾經紅極一時的「海中天」董娘黃太太。（圖／記者黃宥寧攝）

・網路一面倒超好評
・被譽為「穩定膚況神器」
・一用上癮、回購率超高

夾娃娃機驚見情趣用品　台主硬拗「臉部按摩器」遭法官打臉

►過期票券心肺復甦術！點這兌換東森幣

ET快訊
女爬嘉明湖「300公尺突倒地」...搶救30分鐘身亡
捲17億逃亡10年！騙徒最後栽在「館長槍擊案」...落網身上
快訊／淡水違規亂飛直升機主人抓到了！民航局鎖定對象回應
獨／起底淡水直升機駕駛！驚見金髮老外　豪宅董娘說話了
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／女山友爬嘉明湖「300公尺倒地」　搶救30分鐘不治

捲17億逃亡10年！騙徒最後栽在「館長槍擊案」...落網身上只剩8萬

獨／起底淡水直升機駕駛！金髮老外豪宅旁滯空　海中天董娘：不是我家的

認遴選校長不公提告教育部「卡管」…台大教授吳瑞北敗訴

快訊／轟館長3槍追出案外案　竹聯寶和會副會長100萬元交保

快訊／轟館長3槍…槍手押看守所41天胖一圈！獨攬重罪：個人行為

離婚探兒「2年高鐵費近8萬」 男控前妻不分擔怒提告！法官這樣說

M41A3戰車翻覆起火釀1死！下士駕駛吸入性嗆傷+重壓　搶救畫面曝

「香港男友」怨老闆虐待想來台　高雄婦湊足52萬...還好保住了

砸82萬赴烏克蘭找代孕！不孕夫妻遭丟包　仲介挨告喊：根本沒賺

吳宗憲回歸《玩很大》黃隊隊長！　喊話小鬼「幫你扛一下」…KID：鬼哥我愛你

雨天能去哪？玩翻複合型遊樂場 保齡球、唱歌5小時玩到飽231元

慘！海關懷疑「8千元保齡球」藏毒　暴力鑽2洞...他怒：查驗沒通知我

林口流浪狗群圍攻...咬死無助貓　他聽叫聲已太遲：那數量不敢趕

澎恰恰為還債：任何通告我都願意！　靠汪建民牽線借錢「他與180萬詐騙無關」

流浪汪「想要有個家」每天等門 收編後躺爸懷裡變身撒嬌狂魔！

法鬥「時間到就定位」趴地等門　 馬麻看了超揪心：後悔裝攝影機

賈靜雯約好「用我們的方式思念黃鴻升」　追思會修杰楷落淚..心疼：放在他很心裡面的

超商店員私吞6萬元包裹被逮！　 阿公心疼：交到壞朋友走上歪路

147cm美腿女孩機車上無助搖晃 雙腳踩不到地「釋放中柱」好辛苦

快訊／女山友爬嘉明湖「300公尺倒地」　搶救30分鐘不治

捲17億逃亡10年！騙徒最後栽在「館長槍擊案」...落網身上只剩8萬

獨／起底淡水直升機駕駛！金髮老外豪宅旁滯空　海中天董娘：不是我家的

認遴選校長不公提告教育部「卡管」…台大教授吳瑞北敗訴

快訊／轟館長3槍追出案外案　竹聯寶和會副會長100萬元交保

快訊／轟館長3槍…槍手押看守所41天胖一圈！獨攬重罪：個人行為

離婚探兒「2年高鐵費近8萬」 男控前妻不分擔怒提告！法官這樣說

M41A3戰車翻覆起火釀1死！下士駕駛吸入性嗆傷+重壓　搶救畫面曝

「香港男友」怨老闆虐待想來台　高雄婦湊足52萬...還好保住了

砸82萬赴烏克蘭找代孕！不孕夫妻遭丟包　仲介挨告喊：根本沒賺

中職／林承飛三壘打追平、陳晨威犧牲打超前　5局樂天5比4中信　

精神病強制就醫侵害人權　醫界、民團齊籲落實「社區同儕支持」

「拖鞋屍體海」旁罰站　調皮阿金翹臀頂證物萌翻網：真的欠打

快訊／女山友爬嘉明湖「300公尺倒地」　搶救30分鐘不治

《艾蜜莉在巴黎》法國人看了不開心　狠批：只剩可頌、貝蕾帽

國人投資高收債「違約」450.6億　金管會：尚無異常

中職／兄弟國慶日　人氣女星簡廷芮高端開球

台灣入列俄國全境移動電子簽證名單　外交部：兩國人民交流將提升

洋基瀕臨淘汰邊緣　推蒙哥馬利對決光芒假先發

女星不會唸「淦」狂喊自創讀音！　錄影工作人員嚇到：以為抽筋

「女老師只穿內褲」房東3人狂盯　2年偷看破萬次！私生活全曝光

社會熱門新聞

控3男撿屍台南少女　她超硬背景曝

館長案嫌手機遭破解！傳收千萬行兇

即／國慶前金門戰車翻覆！起火燃燒官兵1死1傷

替館長槍手辯護搞臭名聲　王牌律師放棄辯護

醫生娘裝針孔抓猴　意外揭名醫老公是惡狼

獨／饒河「地瓜父子」真相起底！媽現身氣炸

快訊／館長案破案曙光！竹聯寶和會要角到案

館長槍手所屬幫派遭抄家　警嗆：都不准跑

翻覆現場曝光　中士林楷強當場身亡

3惡煞拿吸管戳熟女美臀　還用酒瓶打爆她男友的頭！

台南少女遭3男性侵　他319字還原

小琉球潛水！他上岸不見潛伴報案...海面浮出水蛇腰

男總裁女副總「兩腳交叉」　法官都傻眼

3男撿屍台南少女！嫌求禍不及家人

更多熱門

相關新聞

淡水違規飛行R22直升機機主找到了

淡水違規飛行R22直升機機主找到了

日前有架白色直升機在新北市淡水馬路上起降，遭民眾目擊錄影後PO網引起熱議。針對有民眾於淡水地區違法操作直昇機，民航局官員今日透露，經過濾影帶內容並清查全台同型號航空器，已初步掌握特定對象，目前正聯繫該特定對象到案說明，並將全案移送法辦。

淡水大街「直升機」撞款連千毅　駕駛身分曝

淡水大街「直升機」撞款連千毅　駕駛身分曝

加拿大北極熊拍打空機　還留下熊掌印

加拿大北極熊拍打空機　還留下熊掌印

私人直升機淡水起降　民航局將開罰

私人直升機淡水起降　民航局將開罰

男摔落山谷腿開放性骨折　直升機吊掛救援

男摔落山谷腿開放性骨折　直升機吊掛救援

關鍵字：

直升機

讀者迴響

發燒話題

地震 小鬼黃鴻升 新冠肺炎 三倍券 金曲獎 金正恩 唐鳳 魏如萱 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 竹內結子 捷運環狀線 金馬獎 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

20歲網美拍綁架片「遭誤殺爆頭慘死」！屍體被丟原地

快刪！16種App「藏惡意軟體」　偷扣錢、盜取個資

控3男撿屍台南少女　她超硬背景曝

只買3檔股票每年息收200萬　他笑：笨蛋很容易當達人

館長案嫌手機遭破解！傳收千萬行兇

張景嵐戀愛不瞞了！曝和阮經天真實關係

機車晃52秒爆熱議！美腿小隻女現身

白紗重機妹「雪乳過彎」爆紅　學霸身分曝光

3男搶付飲料錢「全場尷尬」！外送員：真悲哀

即／國慶前金門戰車翻覆！起火燃燒官兵1死1傷

替館長槍手辯護搞臭名聲　王牌律師放棄辯護

楊丞琳第一次大哭：小鬼真的走了！忍淚21天終潰堤

弟養1個月！摺耳貓→立耳腫成球

路邊搭到「450萬特斯拉小黃」…駕駛現身了！

《玩很大》行前通知留小鬼名字

更多

最夯影音

更多
吳宗憲回歸《玩很大》黃隊隊長！　喊話小鬼「幫你扛一下」…KID：鬼哥我愛你

吳宗憲回歸《玩很大》黃隊隊長！　喊話小鬼「幫你扛一下」…KID：鬼哥我愛你
雨天能去哪？玩翻複合型遊樂場 保齡球、唱歌5小時玩到飽231元

雨天能去哪？玩翻複合型遊樂場 保齡球、唱歌5小時玩到飽231元

慘！海關懷疑「8千元保齡球」藏毒　暴力鑽2洞...他怒：查驗沒通知我

慘！海關懷疑「8千元保齡球」藏毒　暴力鑽2洞...他怒：查驗沒通知我

林口流浪狗群圍攻...咬死無助貓　他聽叫聲已太遲：那數量不敢趕

林口流浪狗群圍攻...咬死無助貓　他聽叫聲已太遲：那數量不敢趕

澎恰恰為還債：任何通告我都願意！　靠汪建民牽線借錢「他與180萬詐騙無關」

澎恰恰為還債：任何通告我都願意！　靠汪建民牽線借錢「他與180萬詐騙無關」

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面