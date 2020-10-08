獨／起底淡水直升機駕駛！金髮老外豪宅旁滯空　海中天董娘：不是我家的

記者陳豐德、黃宥寧／新北報導

日前有架白色直升機在新北市淡水馬路上起降，遭民眾目擊錄影後PO網引起熱議，《ETtoday新聞雲》記者循線找到直升機曾出現在淡水一處豪宅，意外得知豪宅主人竟是淡水曾經紅極一時「海中天」餐廳的王董事長，董娘接受獨家專訪時強調，直升機不是他們的，對方當時竟試圖強行降落她家後方草皮，一家人全嚇壞了，而駕駛其實是金髮碧眼的外國人，她痛批對方所為：「真的很危險！」

▲Robinson-R22機型直升機一度打算降落在淡水知名餐廳「海中天」董座豪宅旁草地，讓一家人全嚇壞。（圖／民眾提供）

「海中天」餐廳在北台灣可說是無人不知無人不曉，舊址位於淡水區中正東路二段上，民國76年4月6日開幕時，在首任董事長張菲、總經理檢場兩位知名藝人高知名度號召下，迅速累積盛名，之後並由王董事長接手，成為淡水地區的地標，一直到民國105年租約到期且地主另有他用才結束營業。

這次因為直升機試圖降落「海中天」董座豪宅後院，被民眾拍下來，也讓許多人誤會這架直升機是他們擁有，連警方都登門詢問，《ETtoday新聞雲》記者實地走訪該棟豪宅，發現是位在淡水新市鎮三樓透天，室內約260坪，還擁有可停6部汽車的地下車庫，是由「海中天」王董座自地自建，價值破億。

董娘王太太受訪澄清「飛機不是我們家的啦！」指8月15日早上10時許，這架直升機一度試圖想在她家後院草皮降落，當時聲音很大，家人在屋內看得目瞪口呆。董娘並直接記者到後院還原現場，表示：「當天很吵，就是螺旋槳砰砰砰的！我女兒以為是她老爸在割草，因為我當時在煮飯沒帶眼鏡也沒看到，我女兒說是外國人。」

▼「海中天」董座一家人站在窗戶旁跟直升機駕駛對望，被民眾拍下。（圖／翻攝自細說淡水）

王太太女兒接受電訪表示，當時聽到轟響很大聲像除草機，於是一家人往窗外探頭看，居然是一架直升機，而且距離他們大概50公尺左右。回憶當時，她嚇得直說「駕駛直升機的是一名約4、50歲的金髮外國人，因為窗戶滿透明，看的出來身材算瘦高，旁邊還坐一個人，但看不清長相。」當時她們與駕駛對看了將近10秒左右，還心想他們到底想幹嘛？該不會想降落吧？隨後，駕駛一個轉彎速度很快往淡水河飛走了。

據了解，該架直升機為Robinson-R22機型，是美國羅賓遜公司生產的輕型機，國內未合法引進，最大巡航速度一小時可達177公里，市價約台幣1000萬元。專家分析，有可能是透過其他名目方式分批引進零件，再行組裝。這架直升機跟「直播天王」連千毅之前拍賣的直升機為同款，但他透過管道駁斥他賣出的那架直升機是售給傳產商人，與在淡水馬路上起飛的直升機無關。

▼連千毅2019年曾「直升機」零元起標，最後800萬拍出 。（圖／翻攝自Facebook／連千毅）

消息人士表示，因為在台灣擁有這型號的直升機玩家相當少也很低調，北台灣最有可能擁有的玩家推斷是從事國際貿易的富商，但他本身涉略滿多產業，興趣相當廣泛，推測當下可能是將這架直升機借給老外朋友使用。

網友痛批這樣的行為根本是「行動血滴子」，在禁航區飛行根據民航法可裁罰6至30萬元，目前直升機駕駛員身分尚待釐清；民航局確認沒有任何一架Robinson-R22機型直升機取得適航認證，也沒有核發此款航空器的合法駕駛員執照，而該違法駕駛員則可用《民用航空法》處5年以下有期徒刑、拘役或100萬元以下罰金，目前新北地檢署也已通知地方警局查辦當中。

據了解，民航局官員透露，經過濾影帶內容並清查全台同型號航空器，已初步掌握特定對象，目前正聯繫該特定對象到案說明，並將全案移送法辦。

▼R22直升機一度想要在「海中天」王老闆的豪宅旁降落。（圖／記者黃宥寧攝）

▼淡水曾經紅極一時的「海中天」董娘王太太。（圖／記者黃宥寧攝）

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