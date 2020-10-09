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台灣首屆手搖茶飲嘉年華會　台中熱情「飲爆」3天

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▲▼經濟部在台中一連3天舉辦台灣首屆手搖茶飲嘉年華會。（圖／記者鄧木卿攝）

▲▼經濟部在台中一連3天舉辦台灣首屆手搖茶飲嘉年華會，各個攤位都大排長龍。（圖／記者鄧木卿攝，下同）

記者鄧木卿／台中報導

國慶連假第一天，台中市知名的勤美綠園道擠滿了出遊人潮，不少民眾全家大小在草地上野餐，更多的是人手一杯手搖茶飲，原來是經濟部9日在台中市舉辦首屆手搖茶飲嘉年華會，現場有全台60攤有名的各種茶飲，商業司長李鎂說，在成功行銷滷肉飯為國飯之後，如今也要將茶飲打造成國飲，再次「飲爆」台灣奇蹟。

▲▼經濟部在台中一連3天舉辦台灣首屆手搖茶飲嘉年華會。（圖／記者鄧木卿攝）

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台灣手搖茶飲國際馳名，再加上台灣人豐富的創意發想，激盪出上百種滋味，不管大街小巷、百貨商圈，甚至在各國城市都能喝得到，手搖茶飲已毫無懸念贏得「國飲」的美名，經濟部一連3天在台中市市民廣場舉辦首屆手搖茶飲嘉年華會，全力行銷台灣美味。

▲▼經濟部在台中一連3天舉辦台灣首屆手搖茶飲嘉年華會。（圖／記者鄧木卿攝）

李鎂說，4、5年前開始推廣滷肉飯，成功打造出國飯品牌之後，如今也要來行銷手搖茶飲，台灣茶飲聞名國際，東南亞就有國家的城市整條街都賣珍珠奶茶，可見台灣的經濟軟實力，因此商業司選在台中市舉辦首屆手搖茶飲嘉年華會，就是看重台中的創意。

▲▼經濟部在台中一連3天舉辦台灣首屆手搖茶飲嘉年華會。（圖／記者鄧木卿攝）

現場有60攤來自全台各地知名茶飲，包括布萊恩紅茶、老賴紅茶、網美打卡必備絕美飲品的青釉茶室、舒油頭；明星也說讚的麥吉、春洋茶事；好喝顧健康的NUTTEA、大苑子、Mr.Wish；霸氣鋪滿好料的珍煮丹等，大大滿足消費者的手搖「癮」，活動至11日止。

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