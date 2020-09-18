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台中美食嘉年華！60特色店家大集合...消費600抽五星級10萬餐券

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▲▼經濟部商業司在台中烏日連續舉辦4天的美食嘉年華活動。（圖／記者鄧木卿攝）

▲▼經濟部商業司在台中烏日舉辦4天的美食嘉年華活動，集結全台60個攤位。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

後疫情時代民眾不但出現爆發性消費、出遊，美食小吃更是怒吃，經濟部商業司爲了振興經濟，刺激消費，18日起在台中烏日舉辦4天的美食嘉年華會，會場集結60攤全台各地知名小吃和飲料，而且民眾只要消費600元，就可抽總值10萬元的五星級大餐餐券，喜愛美食民眾不可錯過。

▲▼經濟部商業司在台中烏日連續舉辦4天的美食嘉年華活動。（圖／記者鄧木卿攝）

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商業司美食嘉年華列車開到台中了，從18日至21日每天上午10點至下午6點，在烏日區快閃4天，現場有「經典美饌」、「沁涼手搖」、「名品擔露」及「國飯-滷肉飯」四大區60家名店，民眾從早餐到晚餐，不用環島也能吃到全台美食。

▲▼經濟部商業司在台中烏日連續舉辦4天的美食嘉年華活動。（圖／記者鄧木卿攝）

60家全台特色美食，包括賣到斷貨的林聰明沙鍋魚頭、石研室月月見香腸飯、囝仔郎肉粥鮮蚵滷肉飯、夜市必吃激旨燒鳥串燒、炳叔烤玉米、辛發亭蜜豆冰、甲文青半熟檸檬青及布萊恩媚娘紅茶等，讓民眾一次嚐到百種幸福滋味，吃飽喝足了還可順手帶份好禮回家過中秋，有熱騰騰2020米其林餐盤的金悅軒醬料禮盒、五星級飯店涵碧樓的月餅、陳允寶泉及阿聰師國宴小吃中秋禮等。

商業司不但要振興餐飲，消費更是加倍奉還，民眾只要消費滿600元，就能參加「你消費，我養你」抽獎活動，有1年（12張）、半年（6張）、一季（3張）的五星級餐廳餐券，包括剛獲得米其林餐盤推薦的森鐵板燒、無敵湖景的涵碧樓、金典酒店、海港城等近10萬元的餐券，讓民眾在防疫新生活中，一樣能享受一整年五星級的大餐。

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