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宣明智之子投資都更突喊卡　宣捷判賠2.55億...4生技儀器將法拍

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▲宣捷細胞生物製藥,宣昶有。（圖／記者姚惠茹攝）

▲宣昶有為宣捷細胞生物製藥董事長驚爆遭法院查封2.55億。（圖／記者姚惠茹攝）

記者黃宥寧／台北報導

聯電榮譽副董事長宣明智兒子宣昶有設立在台小有名氣宣捷細胞生物製藥股份有限公司，2016年與華盛營建工程公司、晾舟國際資產管理公司合作，投標新竹都更開發案，但宣捷突然喊卡，導致最優申請人資格被取消，華盛因此向宣捷提告，士林地院判決宣捷應賠2億5500萬元，但宣捷最後並未拿出這筆鉅額現金，法院於是前往宣捷查封4台生技精密儀器，將於10/21進行拍賣。

根據判決，華盛指控該開發案是宣捷邀約投資，2016年6月三方簽訂標前協議書，由華盛負責營建、晾舟負責規劃設計、宣捷負責營運管理，共同合作投標「復中段」都更案，同年7月獲新竹縣府通知獲選為最優申請人，未料15天後，宣捷卻突然喊卡，甚至不願繳交該負擔的1000萬元開發權利金與5000萬元履約保證金共6000萬，催繳竟置之不理，公司只能寄發存證信函中止合作。

華盛在提告內容氣憤表示宣捷違約害公司繳交的1500萬元保證金遭新竹縣府沒收，公司原預期可獲利1億6000萬元，但卻被加上懲罰性違金8750萬元，因此向宣捷求償2億6250萬元。

不過被告宣捷也有話要說，指出華盛出借名義為「復中案」投標，並轉讓復中案權利義務為內容之契約，已違反且導致開標發生不正確結果，破壞招標制度的公平公開程序，影響都市更新事業作業規劃執行品質，衍生市政及民眾公共安全虞慮，已違背公共秩序及善良風俗，應為無效契約。

經法官查證，華盛擔任復中案中最重要營建施工部分，自非僅出借名義競標以取得標案。再參以華盛以其名義參與復中案競標時，於新竹縣政府公開評選時所提出之都市更新事業建議書，其封面將宣捷集團及被告名義字樣以較大字體，獨立列為中間最醒目處，其下並接以「新竹宣捷生活A馬偕／南門／安慎醫院＋B生醫百貨＋C健康樂活城」、「宣捷全球生醫矽谷整體BIM建築規劃設計發包監造資產管理國際整合團隊」等有「宣捷」字樣，復列出資產管理者為晾舟公司表示三方是協力廠商合作，加上宣捷有227.5億元以上的資產償債能力，證明華盛並無出借名義給宣捷以取得標案，因此不採信宣捷辯詞。

對此法官表示事證已臻明確，除了華盛1500萬元代墊的保證金不能計算在懲罰性違約金，求償工程總價20億元的8%利潤1.6億元，以及1.6億元50%的懲罰性違約金8000萬元屬合理，因此判決宣捷應賠1500萬元加上1.6億元加上8000萬元，宣捷共得賠償2億5500萬元，但宣捷最後並未拿出這筆鉅額現金，法院於是前往宣捷強制執行法查封4台生技精密儀器，（ILLUMINE NEXSEQ500 SYSTEM /宣捷幹細胞R110、CENTRUIFUGE 5810RW/0 ROTRO R110 2台、流式細胞分析儀及分選儀1台），也將於10/21進行拍賣。

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