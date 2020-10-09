「幫我…幫我…」外送訂單備註求救　警員火速營救…一到傻眼了！

▲訂單備註求救訊息。（圖／翻攝自都市快報）

記者鄭思楠／綜合報導

湖北荊門市一餐廳4日接到一個外送訂單，訂單備註上寫著「幫我…幫我…」。老闆心中立即警鈴大嚮，擔心訂單人發生意外，連忙報警求助。警員全副武裝，趕過去後發現竟是一場烏龍，原來顧客備註是「幫我帶包香菸」。因為「帶包香菸」是外送平台的敏感詞，被用*代替了。

據《都市快報》報導，位於湖北荊門市掇刀城區關帝路的一家餐廳4日中午12點半，接到一個訂單。不過，訂單備註上的內容，卻讓老闆王妮（化名）突然怔住了。

訂單備註的內容是「幫我，謝謝！幫我，謝謝！」。「幫我」2字赫然重複了兩次，讓王妮心裡咯噔一下，立刻想到網上很多人在遭遇危難時用各種方式緊急求救的情節！

王妮不敢打電話核實，怕打草驚蛇，和老公一商量她立刻決定，無論真假，先報警求助。警員接警之後，擔心情況正如王妮所想的那樣，當即帶上警棍和盾牌，包括一些其他的警械，以應對突發的情況。

因餐點已經被外送員取走，正在配送途中。警員當即聯繫上了外送員，讓他安排最後送這一單，警員會在社區門口和他匯合，一起登門查實原因。

掛斷電話後，警員迅速趕到下訂單客戶所在社區門口和外送員碰面，並一起前往顧客家中。

▲警員立即救援。（圖／翻攝自都市快報）

敲門之前，外送員還有些緊張，不過警員們安慰他，讓他平靜下來。但是接下來發生的一幕，讓在場的所有人都愣住了。

顧客開門以後，並沒有任何異常。警員環顧了他的房內，也一切正常。那他既然沒有危險，為何要在訂單上備註求救訊息呢？

原來，當事人在訂單上備註的是「幫我帶包香菸，謝謝！幫我帶包香菸，謝謝！」。「帶包香菸」4個字剛好作為敏感詞，被遮蓋掉了，掐頭去尾的句子就只剩下了「幫我，謝謝！幫我，謝謝！」。

當事人說，開門看到這麼多警員，當時就懵了，「我就點個外送，怎麼這麼大的陣仗？」還好，這只是一場烏龍。他一再表示感謝，確認無誤後警員撤離了現場。

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