台南「少女輪流性侵案」澄清慢半拍引網戰　警分局長過半天才知道

▲台南警三局超過半天才發出澄清文，錯過定調、扳回輿論的最佳時機。（圖／翻攝自臉書）



記者崔子柔／綜合報導

先前出現有心人士在防疫期間透過網路散佈影片，製造社會紛亂，警方因此稱會對「網路PO出影響隱私、偵查的訊息」適當澄清，安定社會，但台南前（7）日的「輪流性侵PO網」事件，發文內容與實際情況有落差，警方卻超過半天才澄清，不免讓民眾質疑。對此，台南警三分局長指出，他也是8日早上才得知此事，會再改善回報與澄清程序。

一名角頭遺孀7日晚間在「台南爆料公社」PO文指稱，有3名年輕男子對未成年的少女施暴，甚至強逼洗澡並輪流性侵，事情鬧大之後，他們還跑去包圍台南市第三警分局。

根據《自由時報》報導，文中提及的3名小弟當下把臉書照片撤下，並透過臉書澄清，該名少女先對3人有肢體接觸、還主動要3人陪她回家，且附上對話截圖，並稱都有人作證，而且相當配合警方調查。雙方各執一詞，在網路上掀起一片混戰。

雖然警方不能公開兒少案件及偵查中案件，但若影響到隱私、犯罪偵查等，可以公開澄清，而警三分局當下遲遲未回應，讓網路輿論狂燒，最後逼得偵查隊長到臉書上現身說法。

警三分局在8日下午1時才正式發出澄清文，錯過定調、扳回輿論的最佳時機，分局長回應，他在8日早上才得知此事，也是過了半天才知道，對於回報與澄清的程序會再加強改善。