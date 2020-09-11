超整齊停放！3台機車塞「激瘦車位」卻被轟　白色斜線2真正用意曝

▲機車違停在無障礙車位旁的下車區。（圖／網友授權提供，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）

記者曾筠淇／綜合報導

為了保障身心障礙人士的權益，許多停車場都會保留「無障礙車位」，如果有民眾違規占用，則會被處以600元以上、1200元以下的罰鍰。不過近日有3台機車竟斜停在無障礙車位旁的「白色斜線」中，且有許多人都不知道這些白線的真正用意，導致烏龍的違停狀況頻頻發生。

一名網友在「台南爆料公社」上表示，「很可愛的三台機車！！」從他PO出的照片可以發現，有3台摩托車整齊斜停在無障礙車位旁的白色斜線格子中。這些格子「超級瘦小」，雖然乍看之下很可能會誤以為是機車停車格，但實際上，這個區域是為了方便身障駕駛上、下車，白色斜線有著「提醒民眾不能停車、放東西」的功用。

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不少網友看到照片後，紛紛留言回應，「旁邊斜線是留空間給身障人士上下車使用的啦」、「那個不是機車停車格啦」、「真是天才，這麼明顯還可以無視」、「駕照白考的」、「應該畫網格才不會有誤會」、「應該要在地板寫字」、「他們應該是真的搞錯了吧」、「有停在格子內就給60分」、「難道不會覺得停車格很小格嗎」、「好整齊」。

本站曾報導《台南林默娘公園驚見「超激瘦」停車格？ 這下誤會大了》，文中就提到，無障礙停車格旁邊的斜線時常被騎士誤當成機車停車格，導致烏龍違停的狀況頻頻，還可能在不知情的狀況下被罰。依照規定，「下車區斜線間淨距離為 40 公分以下，標線寬度為 10 公分」，如果還是有誤停的狀況出現，政府則會再研究如何改善這種情形。