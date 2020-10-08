新疆每年來2億多遊客　陸駐聯合國副代表：到底誰看到過集中營？

▲上海外灘的中美國旗。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

在中美關係持續激化的背景下，中國常駐聯合國副代表戴兵7日在聯合國大會第三委員會行使答辯權，駁斥美國駐聯合國大使克拉夫特（Kelly Craft）當天在發言中就新冠肺炎疫情和人權問題對中方無端指責。他在發言中用了兩個數據，簡單明瞭的描述中美疫情現狀。

戴兵表示，中國已經控制住疫情，這幾天國慶和中秋期間就有7億多人次出行旅遊，享受安全和幸福的生活；而美國感染人數已經超過700萬，白宮這幾天就有數十例確診。

「上至百歲老人，下至剛出生嬰兒，都經全力救治而獲得新生；而美國病亡人數已經超過21萬。」他反問，「我想請問美方，你們不應該就世界第一的確診人數和病亡人數給美國人民一個交待嗎？」

此外，戴兵還對新疆人權問題進行了嚴厲反擊，新疆清真寺多達2.44萬座，每530個穆斯林就擁有一座清真寺，是美國全國清真寺數量的10倍多，比例甚至超過許多穆斯林國家，「世界上哪有這樣的宗教壓迫！」

他還指出，2010年-2018年，新疆維吾爾族人口從1,017萬增至1,271萬，增長超過25%，增幅是漢族的10倍多，「強制絕育完全是造謠！」

戴兵反問美國，「新疆每年接待2億多國內外遊客，近年來有90多個國家的近百個團組、1000多人次參訪新疆，他們有誰看到過新疆有關押100萬維吾爾人的『集中營』？這樣的彌天大謊，你們撒出來還有良知嗎？」

戴兵也正告美方：香港去年以來發生一系列嚴重暴力騷亂，議會被打砸，民眾被傷害，議員被刺傷，商業被癱瘓，民眾生活陷入混亂。香港民眾對此深感痛心。任何主權國家都不可能坐視不管。香港國安法實施後，80%的當地居民認為香港更安全了。昨天55國作共同發言，支持中方在香港問題上的立場。希望美方認真聽到這是國際社會的正義聲音。誰希望香港穩定繁榮，誰蓄謀把香港搞亂？世人看得一清二楚。

「當今世界面臨多重嚴峻挑戰，各國期待大國承擔特殊責任。美國卻大搞本國第一，關鍵時候退出世界衛生組織，對他國動輒恐嚇制裁，肆意破壞多邊合作。美國到處發動戰爭，大搞單邊制裁，造成數十萬平民無辜傷亡、數百萬難民流離失所、數千萬民眾缺食少藥。美國不顧聯合國財政困難，目前拖欠會費超過30億美元；美國頑固站在國際社會對立面，在安理會經常陷入空前孤立。美國已經墮落成為他國基本人權的侵害者、聯合國的麻煩製造者，你們哪還有資格充當“教師爺”、點名批評他國人權？」

最後，戴兵正告美方，「中國人權狀況怎麼樣，中國人民最有發言權。中國民眾對中國政府的支持率在90%以上。中國人民在中國共產黨的堅強領導下，正朝著實現中華民族偉大復興目標奮勇向前。任何力量想阻止中國發展進步都是白日做夢。奉勸美方摒棄冷戰思維和意識形態偏見，正視中國人民人權發展歷史性進步，停止傳播謊言和政治病毒。」

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