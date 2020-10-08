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慟！夫妻暗夜密謀砍殺高中兒　8旬外婆「捨身救愛孫」慘死刀下

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▲▼病患,老人,家人。（圖／取自免費圖庫 Pixabay）

▲嫌犯稱，妻子生前和自己計畫要一起殺了就讀高中的兒子。（圖／取自免費圖庫 Pixabay）

記者王佩翊／編譯

日本新瀉縣長岡市7日傳出一起逆倫血案，一名51歲的男子與妻子共同密謀殺害就讀高中生的兒子，然而與三人同住的80歲丈母娘疑似為了阻止兩人攻擊愛孫，而遭到嫌犯砍殺。警方到場後，除了發現被害人的遺體外，也在2樓發現兇嫌妻子的屍體，嫌犯本人則是因自殺未遂被送往醫院治療，目前已經遭到警方逮捕。

根據《日本放送協會》報導，無業的51歲嫌犯金泉修平時與51歲妻子金泉早苗、80歲丈母娘以及就讀高中的兒子同住，然而7日凌晨卻突然持刀攻擊兒子。嫌犯兒子經過極力掙扎後成功逃出家中，並通報警方與消防人員。男學生表示，自己在睡覺時遭到父母攻擊。但當警消趕往現場後，卻發現家中的80歲丈母娘與51歲妻子分別陳屍1樓與2樓。

金泉修本人則是脖子與手腕皆有數條刀痕被緊急送往醫院急救，就讀高中的兒子則因及時逃出並未受傷。據悉，高齡80歲的外婆疑似因為要阻止犯行，才會慘死刀下。

在接受警方調查時，金泉修自稱，妻子生前與自己密謀要殺害兒子，當場遭警方以殺人未遂嫌疑逮捕。警方初步懷疑，嫌犯原本打算在犯行後同歸於盡，目前將會持續調查詳細案發經過，並釐清犯案動機。

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