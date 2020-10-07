23年來「階級最高」脫北者！北韓前駐義代理大使偕妻投奔南韓





▲曹成吉已在2019年投奔南韓 。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

前北韓駐義大利代理大使曹成吉2018年11月帶著妻子逃離大使館，隨後便下落不明，然而南韓國會情報委員會幹事河泰慶證實，曹成吉與妻子已於2019年7月投奔南韓，目前正在接受保護南韓政府的庇護。據了解，由於曹成吉的家人仍在北韓，因此他要求嚴格保密投奔一事。消息曝光後，國家情報院拒絕對此做出相關回應。

根據《韓聯社》報導，南韓國會情報委員會幹事、國民力量黨議員河泰慶透露，自2018年11月便從義大利消失的曹成吉其實已於2019年7月投奔南韓，目前正在接受南韓政府的庇護。義大利政府2017年9月以「北韓實施第六次核武試驗」為由，將時任北韓駐義大使文正南驅逐出境，隨後便由精通英文、義大利文以及法語的曹成吉擔任代理大使。

曹成吉卻在距離卸任不到一個月的2018年11月，帶著妻子逃離北韓駐義大利大使館，從此下落不明。當時就有分析認為，他很有可能在義大利等外國政府的庇護下準備逃亡至第三國，再投靠南韓。如今更傳出，曹成吉早在2019年7月就已經成功投奔南韓。

不過國家情報院對於此項消息僅表示，「無可奉告。」據悉，國家情報院會如此低調，就是因為曹成吉本人要求對於投靠一事保密。義大利政府曾在2019年2月證實，曹成吉的未成年女兒已從義大利成功返回平壤，曹成吉疑似是考量到家人仍在北韓，深怕因此牽連家族，才會要求保密。

曹成吉是繼前勞動黨書記黃長燁後，23年來投奔南韓的官員中，階級最高的一人，因此也格外引發關注，而這也是金正恩上任後，首次有大使級的人士投奔南韓。

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