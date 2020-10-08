日本擬下月開放赴台灣等12國！疫情後首次調降旅遊警示等級

▲日本擬從11月起陸續開放民眾出國。（圖／路透）



文／中央社東京8日綜合外電報導

日本政府為因應新冠肺炎防疫，目前禁止國人前往159個國家與地區。現在日本政府正研擬逐步解禁，11月起將先開放日本民眾前往台灣、中國、韓國、澳洲等12個國家與地區。

日本讀賣新聞報導，日本政府針對傳染病等危險資訊，將出國管制分為4個等級，因應新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）防疫，目前有159個國家與地區被列為第3級的「請不要前往」（渡航中止勸告）。

日本政府正研擬11月1日起，將包含台灣在內的12個國家與地區的管制等級，調降到第2級的「避免不重要、不緊急的出國」。

可望在11月1日解禁的12個國家與地區，包括台灣、中國、澳洲、紐西蘭、新加坡、韓國、越南、馬來西亞等。

報導指出，這是新冠肺炎疫情擴大後，日本首度調降出國管制等級。雖然目前多個國家仍不接受外國觀光客入境，但日本出國管制調降到第2級後，將有助於日本人前往各國出差或長期駐點等商務行程。

另外，產經新聞報導，日本政府為活化經濟活動，也正在研擬針對商務人士，鬆綁入境需隔離檢疫14天的措施。

日本政府規劃，如果民眾因商務而到國外出差，若提出在出差國的行動計畫、住宿地點與工作地點等資料，且符合在當地不使用大眾運輸等一定條件下，回國入境日本可以不用隔離14天，擁有居留資格的外國人也包含在內。

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