　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

考選部調整考試方式！提高口試比重　引進優質專技人才

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼公職專技人員考試類科規劃改革方向彙整表。（圖／考選部提供）

▲公職專技人員考試類科規劃改革方向彙整表。（圖／考選部提供，下同）

記者袁茵／台北報導

考試院8日召開第13屆第5次會議，以「調整公職專技人員考試制度、引進優質專技人才」為題作專案報告，其中有考試委員提出，支持強化實務經驗與採行多元考試改革方向，以及適度提高口試比重等意見。

考選部表示，公部門在公務人力需求上，或有涉及專技人員專業技能，需要仰賴該類人員專業能力，協助推動各項業務，公部門如何引進專技人員已成為公務人員考試取才制度的重要議題。

▲▼公職專技人員考試類科規劃改革方向彙整表。（圖／考選部提供）

考選部提到，現行專技人員考試及格者進入公部門任職共3種管道，一是依據專門職業及技術人員轉任公務人員條例相關規定，由用人機關依法辦理甄審或公開甄試合格後轉任公務人員；二是依據醫事人員人事條例及各機關適用醫事人員人事條例職務一覽表等規定，由用人機關依法辦理甄審遴選甄補進用，三是經由公務人員考試公職專技人員類科考試及格分發任用。

考選部指出，公務人員高等考試三級考試目前設有14個公職專技人員類科，根據調查，用人機關均高度肯認公職專技人員所具備實務工作經驗與專業知能，對於機關政策推動及專業核心業務執行，具有正向且實質之幫助，然目前各類科相關規範未盡一致，將予以調整以求衡平。

考選部說，另因應全球環境快速變遷，公部門有必要以更彈性化制度結構、組織與人力，始能適時回應民眾之需求。

考試院長黃榮村表示，未來宜針對部分考試效益不佳公職專技人員類科進行檢討，並就採行多元考試方式研擬具體方案，同時配合銓敘部專技人員轉任制度檢討，適時研議調整，以回應政府推動各項專業之人力資源需求。

其他人也看了這些...

國慶預演搶先看！　F-16、雷虎小組衝場總統府
2020國慶晚會在基隆　「台灣頭限定版可樂果」限量免費送
國慶連假疏運一張圖秒懂　0至5時國道全線暫停收費

更多熱門新聞...

超過30位歐洲政要祝賀台灣國慶　力挺加入WHO
雙十國慶節目三大亮點曝光　內行攻略看這裡
10／6起連5天！總統府國慶光雕秀　展演時間看這裡

振興一下我們的美麗

►過期票券讓你發大財　快翻出來爽賺1.5倍東森幣

ET快訊
快訊／國慶前夕金門「戰車翻覆」！起火燃燒1死1傷
快訊／館長槍擊案…竹聯寶和會被抄家！要角施俊吉聲押禁見
姊夫半夜性侵小姨子　姊姊聽聲音驚醒：不想事情擴大
4大學生夜探柴山鬼洞！　0點0分聽女子嚎哭聲嚇傻
點這裡，留個言吧! FB
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

柯文哲：健保準備金不足　已派社會局找錢補助65歲以上長者

考選部調整考試方式！提高口試比重　引進優質專技人才

影／美軍MC-130戰機現蹤台灣海峽　航跡從北向南「劃中線」

「總不能每天喊拿掃帚上戰場吧？」　朱立倫籲政府積極防止兩岸開戰

國慶預演搶先看！　F-16、雷虎小組衝場總統府超壯觀

盧秀燕推富市3經濟策略奏效　2020投資台中1800億冠全台

台中青年模擬聯合國17日登場　330學子探討南海爭議後疫情經濟

遭韓粉出征...罷韓正妹「1理由」告不成！不起訴書曝光　她秒傻眼

高嘉瑜無奈收「歌聲消音器」不知怎用　網笑回：造福你鄰居用的

2020國慶晚會在基隆　「台灣頭限定版可樂果」限量免費送

吳宗憲回歸《玩很大》黃隊隊長！　喊話小鬼「幫你扛一下」…KID：鬼哥我愛你

雨天能去哪？玩翻複合型遊樂場 保齡球、唱歌5小時玩到飽231元

慘！海關懷疑「8千元保齡球」藏毒　暴力鑽2洞...他怒：查驗沒通知我

林口流浪狗群圍攻...咬死無助貓　他聽叫聲已太遲：那數量不敢趕

澎恰恰為還債：任何通告我都願意！　靠汪建民牽線借錢「他與180萬詐騙無關」

流浪汪「想要有個家」每天等門 收編後躺爸懷裡變身撒嬌狂魔！

賈靜雯約好「用我們的方式思念黃鴻升」　追思會修杰楷落淚..心疼：放在他很心裡面的

法鬥「時間到就定位」趴地等門　 馬麻看了超揪心：後悔裝攝影機

超商店員私吞6萬元包裹被逮！　 阿公心疼：交到壞朋友走上歪路

147cm美腿女孩機車上無助搖晃 雙腳踩不到地「釋放中柱」好辛苦

柯文哲：健保準備金不足　已派社會局找錢補助65歲以上長者

考選部調整考試方式！提高口試比重　引進優質專技人才

影／美軍MC-130戰機現蹤台灣海峽　航跡從北向南「劃中線」

「總不能每天喊拿掃帚上戰場吧？」　朱立倫籲政府積極防止兩岸開戰

國慶預演搶先看！　F-16、雷虎小組衝場總統府超壯觀

盧秀燕推富市3經濟策略奏效　2020投資台中1800億冠全台

台中青年模擬聯合國17日登場　330學子探討南海爭議後疫情經濟

遭韓粉出征...罷韓正妹「1理由」告不成！不起訴書曝光　她秒傻眼

高嘉瑜無奈收「歌聲消音器」不知怎用　網笑回：造福你鄰居用的

2020國慶晚會在基隆　「台灣頭限定版可樂果」限量免費送

快訊／國慶前夕金門「戰車翻覆」！起火燃燒1死1傷

快訊／南港公寓3F陽台竄火舌！　屋主一家急抱2隻狗驚逃

柯文哲：健保準備金不足　已派社會局找錢補助65歲以上長者

東森自然美攜手工研院　探究肌膚檢測大未來

私廚月薪50K「一周只煮5晚餐」　高雄哥面試怒炸：找模特兒啊？

台灣是隻「豪豬」！　美國安顧問：解放軍兩棲攻台太難

「萊劑文宣」進入校園家長憂心　藍委籲發起公投！全民抵制美豬

二手市集挖寶趣　雲林縣10月17日統一發票傳愛做公益

補助6學弟「罷韓」車資涉賄　工程師「沒要他們怎麼投」不起訴

15歲少女騎腳踏車撞BMW！車主諒解不追究...3年後卻挨告了

母子等車突遭怪漢推落月台！　8歲童下秒遭高鐵輾過...當場慘死

政治熱門新聞

高市國小冷氣跳電停機1個月遭罰　柯粉狂讚

韓國瑜離開議員嘆高雄慘況：夜市是空的

教召新制2022年上路！每日最多可領1350元

陳致中質詢火力　韓國瑜陳其邁兩樣情

空警500機進入我西南空域　國軍防空飛彈追監

共機7天來5次！我國軍首以中、英聲明訴諸國際

高雄國小冷氣爆停機又被罰！校長：是超載沒跳電

國民黨轟林飛帆　月領9萬就護航

嘉義驚見蝙蝠車　葉宜津：周杰倫的？

總統令：海委會副主委莊慶達接海巡署長　免職國發會副主委鄭貞茂

「貪污關到死」藍議員搬出韓國瑜　陳其邁：我已經宣示過

遭韓粉出征　罷韓正妹「這理由」告不成

執行署5大欠款大戶　國民黨排第三

國軍防彈衣招標有鬼？無工廠老闆竟打敗國際大廠

更多熱門

相關新聞

小六台語考卷！網念「khe oo phu to」以為是韓文

小六台語考卷！網念「khe oo phu to」以為是韓文

12年國教新課綱將「本土語言」列為各級學校課程，學生們在學校要上「閩南語課」，有媽咪分享小六女兒的閩南語考卷，考卷上全都是羅馬拼音，沒想到女兒竟然拿100分。媽媽看到考卷後傻眼，「我台語溝通可以，但是這張考卷我完全看不懂。」

過來人推「這類」公職最好考：錄取率超高

過來人推「這類」公職最好考：錄取率超高

花蓮公教人員歌唱比賽　被公職耽誤的歌手不少

花蓮公教人員歌唱比賽　被公職耽誤的歌手不少

考試院：公務員訓練納英語課程

考試院：公務員訓練納英語課程

人妻激戰小鮮肉！小王開車撞綠帽夫…嗆：我們在看書

人妻激戰小鮮肉！小王開車撞綠帽夫…嗆：我們在看書

關鍵字：

考選部考試院考試公職

讀者迴響

發燒話題

地震 小鬼黃鴻升 新冠肺炎 三倍券 金曲獎 金正恩 唐鳳 魏如萱 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 竹內結子 捷運環狀線 金馬獎 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

20歲網美拍綁架片「遭誤殺爆頭慘死」！屍體被丟原地

館長案嫌手機遭破解！傳收千萬行兇

快刪！16種App「藏惡意軟體」　偷扣錢、盜取個資

控3男撿屍台南少女　她超硬背景曝

只買3檔股票每年息收200萬　他笑：笨蛋很容易當達人

張景嵐戀愛不瞞了！曝和阮經天真實關係

機車晃52秒爆熱議！美腿小隻女現身

白紗重機妹「雪乳過彎」爆紅　學霸身分曝光

3男搶付飲料錢「全場尷尬」！外送員：真悲哀

路邊搭到「450萬特斯拉小黃」…駕駛現身了！

弟養1個月！摺耳貓→立耳腫成球

醫生娘裝針孔抓猴　意外揭名醫老公是惡狼

《玩很大》行前通知留小鬼名字

替館長槍手辯護搞臭名聲　王牌律師放棄辯護

楊丞琳第一次大哭：小鬼真的走了！忍淚21天終潰堤

更多

最夯影音

更多
吳宗憲回歸《玩很大》黃隊隊長！　喊話小鬼「幫你扛一下」…KID：鬼哥我愛你

吳宗憲回歸《玩很大》黃隊隊長！　喊話小鬼「幫你扛一下」…KID：鬼哥我愛你
雨天能去哪？玩翻複合型遊樂場 保齡球、唱歌5小時玩到飽231元

雨天能去哪？玩翻複合型遊樂場 保齡球、唱歌5小時玩到飽231元

慘！海關懷疑「8千元保齡球」藏毒　暴力鑽2洞...他怒：查驗沒通知我

慘！海關懷疑「8千元保齡球」藏毒　暴力鑽2洞...他怒：查驗沒通知我

林口流浪狗群圍攻...咬死無助貓　他聽叫聲已太遲：那數量不敢趕

林口流浪狗群圍攻...咬死無助貓　他聽叫聲已太遲：那數量不敢趕

澎恰恰為還債：任何通告我都願意！　靠汪建民牽線借錢「他與180萬詐騙無關」

澎恰恰為還債：任何通告我都願意！　靠汪建民牽線借錢「他與180萬詐騙無關」

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面