小六兒台語手寫拿100分！　網念「khe oo phu to」以為是韓文

▲小六兒的閩南語考卷。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）

記者施怡妏／綜合報導

12年國教新課綱將「本土語言」列為各級學校課程，學生們在學校要上「閩南語課」，有媽咪分享小六女兒的閩南語考卷，考卷上全都是羅馬拼音，沒想到女兒竟然拿100分。媽媽看到考卷後傻眼，「我台語溝通可以，但是這張考卷我完全看不懂。」



媽咪在臉書「爆廢公社公開版」發文，分享小學六年級女兒的閩南語考卷，考卷上寫著「ki san king tsuo」、「tai tang sik khia」、「khe oo phu to」，全都是閩南語發音的羅馬拼音，沒想到女兒竟然10題全部答對，拿到滿分100分。

隨後媽咪也在貼文中公布答案，「ki san king tsuo」是「旗山弓（香）蕉」、「tai tang sik khia」是「台東釋迦」、「khe oo phu to」是「溪湖葡萄」。許多網友看到後，紛紛懷疑自己的語言能力，明明台語超好，可是看到這張考卷後，卻一題都答不出來，「我台語超流利的，跟鄉下阿公阿嬤溝通無礙，但這張怎麼看怎麼障礙」。

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還有網友表示，「為什麼我好像在念越南文」、「這是什麼樣的專業，怪不得現在學生學得比我們那時候痛苦」、「唸一唸以為自己在念韓文」、「這也太難，忽然覺得我變成文盲」、「為什麼我唸出來跟韓文一樣」、「我念完還是不懂，我明明是台語很溜的人，念完我變成歪果仁」、「這種教學比學英文難」。