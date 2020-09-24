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後山被公職耽誤的歌手！花蓮公教人員歌唱比賽展現職業水準

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▲花蓮縣政府社會處的達道•尤布在眾多競爭對手中脫穎而出奪冠。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮縣政府社會處的達道•尤布在眾多競爭對手中脫穎而出奪冠。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府24日舉辦「縣長盃」洄瀾之星公教人員卡拉OK歌唱比賽，共有66名來自花蓮縣政府及所屬各機關、學校、鄉鎮市公所、代表會、中央機關駐花蓮單位的選手同場競技、以歌會友，來自花蓮縣政府社會處的達道•尤布在眾多競爭對手中脫穎而出，奪得冠軍。

▲花蓮縣政府社會處的達道•尤布在眾多競爭對手中脫穎而出奪冠。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼決賽選手各個都具職業水準。

縣長徐榛蔚表示，為舒緩公教人員平日的辛勞與壓力，近年來花蓮縣政府辦理多項放鬆身心靈的課程，包括瑜珈、太極拳、插花及DIY手作等課程作為紓壓的管道，讓同仁們面對往後的工作游刃有餘，建立更多信心。而睽違多年的洄瀾之星歌唱比賽，今年再度舉辦，期盼同仁們可以透過舞台上的歌喉戰，盡情揮灑，展現最美好的歌聲，也唱出快樂好心情！

▲花蓮縣政府社會處的達道•尤布在眾多競爭對手中脫穎而出奪冠。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

初賽自上午9點開始展開激烈的競爭，共有30名選手進入下午的決賽。經過另一番廝殺後，最終由前6名及優勝者4名，共計10名選手獲獎，並由副縣長顏新章頒發獎盃及禮券。

各組得獎名單如下：
第一名：達道•尤布，致贈獎盃乙座及10000禮券。
第二名：鄧凱倫，致贈獎盃乙座及8000禮券。
第三名：陳彩雲、致贈獎盃乙座及7000禮券。
第四名：田志遠、致贈獎盃乙座及6000禮券。
第五名：陳英傑、致贈獎盃乙座及5000禮券。
第六名：陳麗潔、致贈獎盃乙座及4000禮券。
優勝4名分別為里稏爾•紀達爾、吳彥勳、胡蔚杰、溫俊賢，獎盃乙座及1000禮券。

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