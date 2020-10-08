柯文哲酸「一開跳電」是真的！陳其邁派校長上火線：是超載沒跳電



▲高雄國小跳電校長上火線說明 。（圖／記者吳世龍攝）

記者洪靖宜、吳世龍／高雄報導

台北市長柯文哲上個月視察校園裝設冷氣成果，笑說南部縣市學校買冷氣「一開電就跳電」，遭高雄市長陳其邁嗆說「把話收回去」。但卻遭爆高雄市某校確實有跳電甚至遭罰款，而且停機近1個月才恢復。高雄市教育局長和該校校長也親上火線說明，當時已事先申請契約容量調高，表示沒有停機，也沒有跳電，更沒有被罰款。

先前台北市長柯文哲才剛說南部縣市學校買冷氣「一開電就跳電」，遭高雄市長陳其邁嗆說「把話收回去」。但過沒多久，高雄市某國小遭爆因跳電而遭罰款。高雄市教育局長謝文斌和該校校長顏永進8日親上火線說明，謝文斌表示，該校今年3月規劃設計發包，5月施工，到7月份完工。

該校校長顏永進出面澄清，全校共有66班，每班2台冷氣，於6月採購130多台，7月底向台電申請調高成300KW契約容量，8月13日進行電力與冷氣總載量測試，因測試出來是400KW，原本評估超過度數可能會罰6到8萬，但6日收到收據沒有被罰。

「是超載，沒有跳電，也沒有停機」，顏永進校長表示，目前9月15日至22日分階段記錄和測試數據，9月24日後已完全營運，因台電調整契約容量至499KW要等學校停課時第2次施工和加變壓器，目前期程未定，現行採全校一次可開20多班，約3分之1分階段輪流開機。