賀錦麗直嗆「川普打輸貿易戰」…彭斯狂護主！　副總統辯論一次看

▲美國副總統彭斯與民主黨副總統參選人賀錦麗辯論。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國現任副總統彭斯（Mike Pence）與民主黨籍候選人賀錦麗（Kamala Harris）的唯一一場辯論會於台灣時間7日上午10時40分落幕。相較於前場總統辯論，這次的辯論顯得溫和許多，兩人在新冠疫情、稅收、貿易戰等議題上進行攻防。賀錦麗針對中國問題猛攻，直指川普輸掉貿易戰，彭斯則回應，「拜登根本沒打過這場仗。」

美國唯一一場副總統辯論於7日晚間9時（台灣時間8日上午9時）在猶他州鹽湖城展開，由《今日美國》華盛頓分社總編輯佩奇擔任主持。受疫情影響，主辦方同意兩名候選人之間可用透明塑膠板隔開，並相隔至少3.7公尺，現場觀眾也必須全程配戴口罩。

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新冠肺炎疫情

美國總統川普確診後，白宮的防疫漏洞就成為民主黨的主攻議題，賀錦麗首先表示，全美已有21萬人死於新冠肺炎，「美國人民目睹了我們國家史上任何一屆政府最大的失敗。」白宮早就知道新冠肺炎的嚴重性，但卻不斷淡化嚴重性，甚至是隱瞞，直到現在還無具體措施。

▲美國副總統彭斯（Mike Pence）。（圖／達志影像／美聯社）



彭斯則說，美國在疫情開始就禁止世界第二大經濟體中國的航班進入，從來沒有總統這樣做過，他的決定拯救了數十萬人的性命，「川普在第一時間就把全國人民的健康放在首位。」

主持人詢問彭斯，白宮疫情爆發後大家才發現，政客都沒有遵照政府發布的疫情指導方針，那整個國家該怎麼辦呢？彭斯回應，美國人民已經得到了這個訊息，並且這在付諸實行，「川普總統和我相信美國人民會做出對自己健康最有利的選擇，我們尊重美國人的選擇。」

當主持人問及「人們是否應該接種川普政府提倡的疫苗」時，賀錦麗表示，如果防疫專家佛奇點頭，那她就會接種疫苗，「但如果是川普叫我們去打疫苗，我就不會去。」彭斯也立刻要求要求賀錦麗「停止破壞人們對疫苗的信心。」

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中國貿易戰與外交問題

主持人問到中美之間的關係到底是敵人還朋友，賀錦麗表示，「川普總統認為與中國的貿易戰是他的一項成就，但你們輸了這場貿易戰，最後的結果是美國失去了成千上萬的製造業工作機會，農民也破產了，有統計顯示，到這屆總統任期結束前，美國人失去的工作機會比任何一屆都還多。」

▲民主黨副總統參選人賀錦麗（Kamala Harris）。（圖／達志影像／美聯社）



彭斯則表示，「中國應該對新冠病毒負責，統統一直對此很不開心，他已經說得很清楚了。」他強調，拜登一直共產主義中國的啦啦隊長，從未替美國製造業創造足夠就業機會，「輸了與中國的貿易戰？拜登可從未參與過這場戰爭。」

主持人詢問賀錦麗，「你對於2020年美國領導角色的定義為何？」賀錦麗表示．「你必須信守對朋友的承諾，那些曾經支持你的人，你必須和他們站在一起。」她引述一項皮尤研究公司的數據指出，全球13個國家有78％的人對中國國家主席習近平沒信心，但89％的人對川普更沒信心。

賀錦麗攻擊川普只相信俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）等獨裁者的話，而非美國情報朋友的話，讓美國的全球地位不斷下降，並表示美國退出伊朗和協議後，一切變得更不安全，「這是美國和朋友之間的協議。」

彭斯則說，美國人履行了對以色列的承諾，將大使館從特拉維夫遷到耶路撒冷，而且現在對北約提供的防禦資金也比歐巴馬政府時期還多。彭斯說，原本伊斯蘭國占領的區域比美國賓州還大，但現在都已經從地圖上消失了。

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納稅與經濟問題

主持人再詢問，是否應該要求每個候選人都保持健康與納稅的透明度？賀錦麗說，她支持保持醫療與納稅紀錄的透明度，將矛頭再度指向川普。她痛批，《紐約時報》最新的報導顯示，川普在過去20年幾乎沒有繳稅。

彭斯回擊，這些報導都不是真實的，川普該負責的是總統任期內的經濟增長。他也巧妙迴避對於川普的納稅攻擊，指出川普在2016年以前是普通公民，拜登才是數十年來的「政治圈內人」。

接著聚焦在經濟問題，主持人詢問，增稅是否會危及美國經濟復甦？賀錦麗表示，拜登認為，經濟實力的標準應取決於美國工人和家庭的能力，而川普是用人們的「富裕程度」來衡量，「這就是為什麼他通過一項有利於1％人民的稅收法案，造成了2兆美元的赤字。」

賀錦麗說，自2月疫情爆發以來，失業保險的索賠人數已超過3000萬，儘管近幾周有所下降，但目前還有1200萬人還在申請。賀錦麗繼續攻擊川普的繳稅紀錄，彭斯則解釋，在擔任總統之前，川普只是一個商人而不是政治家，拜登則已經有50年的公職經驗。

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▲彭斯的太太與賀錦麗丈夫共同上台致意。（圖／達志影像／美聯社）



種族與司法問題

美國肯塔基州路易維爾市（Louisville）26歲非裔女子泰勒（Breonna Taylor）3月在家中無故遭警員射殺身亡。賀錦麗對此表示，泰勒的生命被奪走是充滿不合理、悲慘和暴力的事，並提到佛洛依德（George Floyd）的死將全美聚集起來，為了改變而抗爭，「我們永遠不會寬恕暴力，但我們永遠為我們珍視的價值觀而戰。」

彭斯回應，在反種族主義的抗爭活動中，沒有理由進行暴亂和搶劫，同時駁斥了認為美國是一個種族主義國家的觀點，「我們不必在支持執法和支持少數族裔社區之間做選擇，川普正府會永遠和執法部門站在一起，但也會改善非裔美國人的生活。」

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墮胎合法化、大法官人選問題

主持人詢問彭斯，各州有權力決定是否允許墮胎合法化，那他是否會支持自己的家鄉印第安那州的墮胎權力？彭斯沒有直接回答這個問題，他轉而表示，他和川普非常期待看到巴瑞特（Amy Coney Barrett）成為新任大法官。

賀錦麗說，她和拜登都是有信仰的人，她絕對不會因為巴瑞特的「天主教信仰」而攻擊她。不過，賀錦麗同樣沒有正面回答墮胎合法化的問題，僅表示，「我將永遠替女性爭取權利，讓他們對自己的身體做決定。」賀錦麗也批評，對於大法官的提名，應該由美國人民決定，若整體向保守派傾倒，美國人民將無法獲得醫療保健。

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辯論和平落幕

副總統辯論相較於上周的總統辯論來說，相對溫和許多，儘管賀錦麗與彭斯多次發生爭執，如談論到防疫政策時，彭斯一度想打斷賀錦麗的發言，賀錦麗也立刻回應，「副總統，我還在講話。」

不過，主持人佩奇也多次迅速控制場面，她在辯論開始時就說，「你們有兩分鐘的時間回答問題，中途不會被我或其他候選人打斷，我們想要一場生動的辯論，但美國人也應該得到一場文明的討論，能夠進行一場相互尊重的交流。」中途也表示，「今晚的規矩不是我訂的，你們的競選團隊同意了今晚的辯論規則，我在這裡是要加強執行這些規定。」

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