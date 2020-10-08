又見菲律賓境外移入　菲籍船員無症狀「檢疫期滿自費採檢確診」

▲疾管署記者會。（圖／記者黃國霖攝）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（8）日公布國內新增1例境外移入新冠肺炎確定病例，發言人莊人祥表示，個案為菲律賓籍50多歲男性船員(案524)，因工作於今(2020)年9月15日入境台灣，登機前三日內檢驗報告及入境機場採檢均為陰性。

指揮中心表示，個案入境迄今均無症狀，9月15日入境後進行集中檢疫至9月29日，9月30日檢疫期滿後搭乘專車至飯店，10月5日由公司安排至醫院自費採檢，因檢驗結果呈現弱陽性，10月6日再次採檢，並於今日確診；目前個案住院隔離中。

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指揮中心指出，衛生單位已掌握個案接觸者共17人，其中16人為同車接觸者(10月5日自費採檢皆為陰性)，列為居家隔離對象，1人為同車司機，因有適當防護，列為自主健康管理對象；將進一步調查個案檢疫期滿後是否有其他活動史，以匡列可能之接觸者。

▲國內新增1例境外移入COVID-19病例，為無症狀菲籍船員。（圖／翻攝自Facebook／衛生福利部）

根據指揮中心資料，國內截至目前累計524例確診，分別為432例境外移入、55例本土病例、36例敦睦艦隊及1例不明。確診個案中7人死亡、486人解除隔離、其餘住院隔離中。

指揮中心再次提醒，自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施；返國後應落實14天居家檢疫，如出現疑似症狀，請聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時，請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以供及時診斷通報。

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