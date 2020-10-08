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「貪污關到死」藍議員搬出韓國瑜　陳其邁跳針回：已經宣示...

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▲陳其邁市政總質詢,方信淵 。（圖／記者吳世龍攝）

▲高雄市長陳其邁 。（圖／記者吳世龍攝）

記者洪靖宜、吳世龍／高雄報導

高雄市議會第3屆第4次定期大會6日正式開幕，這也是高雄市長陳其邁上任後首次進議會報告備詢，8日為議員各別質詢，國民黨市議員方信淵質問陳其邁，是否敢跟前高雄市長韓國瑜一樣，如果貪污就放棄假釋，陳其邁則說自己已經宣示過，雙方你來我往，答案始終無法讓方信淵滿意。

▲陳其邁市政總質詢,方信淵 。（圖／記者吳世龍攝）

▲國民黨市議員方信淵 。（圖／記者吳世龍攝）

國民黨市議員方信淵開頭就先問市長陳其邁是否相信輪迴？陳其邁回應：「我相信，人在做天在看」。接著，方追問是否敢跟前高雄市長韓國瑜一樣，如果貪污就放棄假釋，永遠關到死，韓國瑜都敢發誓了，陳其邁則回應：「做為市長、局處首長，恪遵中華民國的法律，嚴守清廉原則，不能循私舞弊，對憲法宣誓。」

不過，方信淵回擊：「所以說你敢不敢放棄假釋？敢不敢，回答一下好不好，有這麼困難嗎」，陳其邁則說：「我剛剛已經講過我的立場，公務人員已經宣示…」，方信淵則打斷酸說：「每個人都有宣示，結果很多都是貪污。」

陳其邁最後回應：「不喜歡用在過去，選舉已經結束了。」方信淵一連三問：「放棄假釋有這麼困難嗎？團隊放棄假釋這麼困難嗎，這麼清廉放棄假釋有這麼困難嗎？這代表什麼，未來有可能發生，大家要共同來監督。」

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