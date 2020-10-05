泛舟變碰碰船！陸「報復出遊」網嚇傻：喪屍攻城　真相曝光

▲網友發文。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

一張「景區遊客玩泛舟密密麻麻如下餃子」的圖片近日在大陸網路熱傳，引發網友熱烈討論，他們感歎「連假期間出去玩就是受罪」。事後，經過媒體核實，此圖為海南五指山紅河谷文化旅遊區內的泛舟項目，圖片實際發佈日期為今年5月16日，並非大陸十一連假期間。

大陸微博一名叫做「北冥乘海生」的網友4日18點35分發佈了一則貼文稱，「某景區的荒野漂流（台稱泛舟）項目…… 」，並配上了一張圖。圖上顯示，一條不大的峽谷河道，出現了人擠人場景，就像下水餃一樣。

圖片中，遊客穿著救生衣物，頭戴安全帽，劃著手中的船槳，慢慢前進。

▲網傳圖片。（圖／翻攝自微博）

帖文一經發佈，有網友甚至PO出更多角度的照片。網友笑翻稱，「峽谷泛舟，碰碰船」、「在高速公路上堵車就算了，在水上還堵船？？」、「河：我承受了我不該承受的量」、「只漂不流……」、「這哪是泛舟，來下餃子的吧」、「像是喪屍攻城」。

之後，據《沸點視頻》報導，經核實，此圖為海南五指山紅河谷文化旅遊區內的泛舟，圖片實際發佈日期為今年5月16日，並非連假期間。媒體還建議，民眾多關注景區實況，錯峰出遊。

10月1日到4日，大陸共累計有4.25億人次出遊，實現旅遊收入人民幣3120.2億元，折合台幣1.2兆。

▲▼網友貼出更多照片。（圖／翻攝自微博）

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