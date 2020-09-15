EMT在家被警「破門擊斃」　路易維爾市與家屬達成數百萬美元和解

▲美國路易維爾市黑人女子泰勒遭警誤殺，民眾獻花悼念。（圖／路透）



記者王致凱／綜合報導

美國肯塔基州路易維爾市26歲非裔女性緊急救護員布倫娜•泰勒（Breonna Taylor），半年無辜在自家遭闖入的警員擊斃，掀起當地長達數個月的抗議示威潮。最新消息指，布倫娜•泰勒訴訟案已經達成和解，和解金達數百萬美元。

美國有線電視新聞網（CNN）15日引述消息人士說法，布倫娜•泰勒的家屬已經同意接受一筆數百萬美元的和解金。泰勒家族的律師阿吉拉爾（Sam Aguilar）也證實此案達成和解。

路易維爾市長菲舍爾（Greg Fischer）預計周二稍晚會正式宣布警局與家屬達成和解。

路易維爾警方今年3月13日深夜執行一項緝毒任務，結果誤將布倫娜•泰勒的住所當作毒販窩藏地點，並當場將布倫娜•泰勒擊斃。CNN指出，布倫娜•泰勒當時與擁有合法擁槍執照的男友一同在家，但警方誤以為屋內僅有泰勒一人，因此在未表明身份的情況下強行突入，最終導致憾事。泰勒的男朋友供稱，他當時以為是匪徒闖入，才會開槍槍擊傷一名警員。

警方說，當時在場警員都沒有配戴密錄器。另外，此次涉案的3名警員都沒有受到刑事起訴，不過時任路易維爾警察局長施羅德（Robert Schroeder）已於今年6月下旬遭解聘。

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