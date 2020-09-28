被控10年沒繳所得稅！　川普斥《紐時》假新聞：國稅局對我很差

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合外電報導

美國總統川普27日遭《紐約時報》踢爆，自稱億萬富翁的他竟然在過去15年中，有10年都沒有繳半毛稅，甚至在他當選美國總統的那年，只繳了750美元。新聞一出後，川普立刻氣得向記者說，「這完全都是假新聞，我真的繳了稅，國稅局的人對我很不好。」

根據《衛報》報導，川普27日在白宮記者會表示，這新聞完全就是假新聞，「這完全是假新聞，是捏造的，假的。」他說，「這是假的，我實際上繳了稅，你們能看到，我的納稅申報單已經被審核了很長一段時間，（美國國稅局）對我很不好，他們對我很不好。」

川普說，他4年前當選時也經歷過一樣的事，痛批《紐約時報》竭盡所能在製造假新聞。當記者問及為何2016年當選時只繳了750美元（約新台幣2萬2000元）的稅時，川普表示，「首先，我付了很多錢，我也支付了很多州所得稅，紐約州的收費很高，我在這州花了很多錢，一切都會曝光的，審計結果會出來的。」

《紐約時報》在報導中指出，川普有長達11年的時間沒有繳交聯邦所得稅，2016年與2017年他都只各繳了750美元；目前美國國稅局（Internal Revenue Service）正在進行長達10年的審計，這涉及川普收到的7290萬美元退稅，若是敗訴，他將面臨聯邦政府的追討並受到超過1億美元的損失。

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