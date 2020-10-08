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營養師心目中的喝水神物！讓白開水變好喝還能攝取豐富營養　何妤玟也瘋狂推坑

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▲▼香檬,營養師,醫師好辣,白開水,何妤玟,宋明樺。（圖／翻攝自影片）

▲你也是不愛喝白開水的現代人嗎？營養師提醒，用高熱量含糖手搖飲代替白開水，影響健康可是不容小覷。（圖／翻攝自影片，下同）

消費中心／綜合報導

女星何妤玟以樂觀活潑的形象圈粉無數，經常出現在螢光幕前，是談話性節目的固定班底，看不出年紀的細緻肌膚與魔鬼身材，加上迷倒眾生的招牌笑容，替節目加分不少，但這樣的她，日前卻在《醫師好辣》節目上透露自己前段時間生活壓力過大，吃不好也睡不好，加上自己的「黑肉底」讓膚色更顯蠟黃，肌膚狀況慘不忍睹，最後在找到對的抒壓方式之下，慢慢將生活作息和心情調適回來，過程中難免想大吃甜點，但每每在放縱後都會悔不當初，尤其是她最愛的可樂以及巧克力裡面都含有咖啡因，影響自己的心跳、睡眠，甚至到影響工作，聽從朋友建議戒甜食之後，她表示自己改喝一種「貴婦圈聖品」台灣香檬，以台灣原生種香檬連皮榨汁、氣味清香，加在各種飲品中都能添加味道層次，現在已經是她最愛的飲品，何妤玟更興奮地與主持人瓜哥、現場醫師推薦可隨身攜帶的方便包，夏天還可以冰在冷凍庫內製作成冰角，多變的風味把攝影棚內及電視機前的在座每一位都推入坑。

▲▼香檬,營養師,醫師好辣,白開水,何妤玟,宋明樺。（圖／翻攝自影片）

營養師宋明樺聽到何妤玟的分享後指出，現代人很多都不愛喝白開水，她也有位朋友習慣以手搖飲作為日常飲品的選擇，但除了飲料中所含的熱量容易導致肥胖之外，該名友人甚至出現反覆泌尿道感染症狀，宋明樺更表示，朋友因長期飲用高熱量含糖飲料，肌膚狀況也受到影響，經常出現痘痘、粉刺等問題，她也建議朋友如不愛喝無味道的白開水，不妨在水中加一些果乾、酸梅，甚至加一點點蜂蜜，讓白開水不那麼無聊，同時又能避免攝取過多糖分和熱量，如同何妤玟推薦的香檬汁，也是為白開水添味的關鍵。宋明樺更點出一大重點「其實我們還是要喝白開水」，光喝含糖飲料或咖啡等替代白開水絕對是萬萬不可。

▲▼香檬,營養師,醫師好辣,白開水,何妤玟,宋明樺。（圖／翻攝自影片）

▲營養師宋明樺分享，想要養顏美容、增加代謝，植化素是關鍵。

宋明樺接續表示，尤其是愛美的女性，最擔心時間在身上、臉上留下痕跡，講到愛美、抗老等關鍵字，一定會想到「維生素C」，她提到，如果想要養顏美容、增加代謝，更要注意「植化素」這項關鍵，植化素在植物生長的過程中扮演重要角色，而植物有這麼多不同的顏色、氣味，其實都是來自於植化素，這也是植物自我保護的元素，且植化素無法靠人體自行合成，因此需要由不同類型的植物中攝取，她也說道：「所以其實像這個香檬汁或隨身包就是一個很好的選擇」，除此之外，宋明樺更指出日本研究中，台灣原生種的香檬具有極高營養價值，甚至比日本品種香檬來得高，香檬內含有的川陳皮素、橘皮素也都比一般柑橘類更多，若連皮榨的營養則更珍貴，且川陳皮素中的植物性類黃酮如果能再與維生素C搭配，會有「1+1大於2」的功效。

▲▼香檬,營養師,醫師好辣,白開水,何妤玟,宋明樺。（圖／翻攝自影片）

對於不喜歡喝水、或過度依賴手搖飲的人來說，一整天要喝到足量白開水真的有點痛苦，長時間水分攝取不足也會對身體產生負面影響，但要改掉這樣的習慣其實並不難，宋明樺建議可以用氣味清爽的香檬汁添加在白開水內，不僅能兼顧健康考量，又可以滿足口腹之慾，最重要的是，可以一步一步戒掉手搖飲依賴症，邁向更健康的飲食習慣。

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