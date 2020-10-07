快訊／手機App突跳「震度6級」地震警報！網嚇傻狂奔　官方回應了

記者鄒鎮宇／綜合報導

「6級地震警報，是要嚇死人呀！」不少網友７日晚間手機突然收到震度6級的地震警報。對此，App開發商「KNY 台灣天氣 地震速報」表示，該警報為系統誤發921地震資料，「地震系統已經完成更新，之後的警報都會是正式警報，請保持警戒，勿忽略警報。」

有網友在臉書社團「爆廢公社」PO文表示，他晚間收到地震警報，事後才知道是App誤發921測試警報，但當下還是被嚇了一跳，「身在震央的人看到警報，完全傻眼貓咪黑人問號！」

對此，警報App「KNY 台灣天氣 地震速報」在臉書粉專PO文表示，7日晚間7時12分50秒因系統問題，誤發921地震資料的測試警報，已於晚間7時30分更新完成，未來都會是正式警報。

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▲「KNY台灣天氣APP」用戶多，不少網友都被警報嚇到。（圖／翻攝Google商店）



許多收到警報的網友紛紛留言，「太瞎了，心臟差點跳出來，太誇張了」、「真的嚇到，害我用衝刺的下來，變成狼來了就糟糕了」、「看著秒數一直倒數，真的很可怕」、「超級驚嚇！希望不要再重演」、「正在吃飯，嚇死...還看著手機倒數，準備衝出門了」、「叫家人快逃~結果被全家人笑~有夠X」。

據悉，「KNY台灣天氣APP」是App跨界交流協會理事長陳坤助設計開發，2014年底與氣象局合作，內建「強震即時警報」，會在地震波抵達前發出警報，下載次數超過百萬，準確通報過多次的地震資訊。

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