何志偉建議美豬應總量管制　中常委直呼：是要驚死人喔！

▲民進黨立委何志偉。（圖／記者黃克翔攝）



記者陶本和／台北報導

立法院預計下週排審開放美豬的行政命令。民進黨立委何志偉7日本來計畫在中常會提出「建請美豬進口總量管控」；不過，會中有中常委直呼，「你是黨團幹部，提總量管制，是要驚死人喔」。最後，何志偉也未提案，僅在會中拋出此議題討論。

在下午中常會開始前，何志偉向媒體表示，他上午在立法院書面質詢時，提議「美豬應總量管制」；不過，在消息一出後，在會中的黨內幹部看到後，黨團總召柯建銘一度把何志偉拉到一旁討論。

在中常會上，何志偉確實舉手發言，提出美豬進口應該總量管制的建議；誠如他在會前向媒體說稱，國內豬肉市場自給率有90%，進口豬肉市場，美國不是大宗，所以建議在明年進口的前6個月，進行總量管制並請相關單位研議。

據指出，有中常委說，何志偉身為黨團幹部，提這個案子不太適合，「是要驚死人喔！」隨後，也有其他中常委與黨團幹部提出看法。最後，何志偉並未提案，但確實在會中拋出此議題進行討論。

民進黨發言人周江杰會後表示，中常委在會中對美豬議題表達關心，並向行政院政委反應，建議政府部門要了解美豬進口量的狀況，適時的讓民眾了解並安心，並強調常委現場主要是向政委表達建議想法，並沒有正式提案。

▼何志偉建議，在美豬進口前六個月，應進行總量管制。（圖／記者陶本和攝）



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