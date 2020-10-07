巨乳烏克蘭女神！原來是變性人…賣春搞噱頭偽出國幫洗殘廢澡

▲業者封莉蒂為烏克蘭女神，男客稱她「西門町最巨乳」，不過被查獲時，檢警發現他竟然是男兒身。(圖／ETtoday資料照)

記者徐愷昕／台北報導

以周姓男子為首的賣淫集團找來多名泰籍女子來台賣淫，其中還有一名變性人「莉蒂」被打造為烏克蘭女神，男客都暱稱她為「西門町最巨乳」，交易價碼一次50分鐘5000元！該集團遭警破獲後，檢方起訴周與共犯共11人，台北地院審理時衡量他們全坦承犯行，審結依法各判11人有期徒刑2月至6月，皆得易科罰金。可上訴。

據了解，該應召站業者以綽號「小凱」的周姓男子為首，旗下養了大批經紀、馬伕、外務。為避免警方查緝，不僅經常替小姐換居住處所，從公寓、日租套房到商務旅館都有，馬伕也以租賃車代步。

為了吸引男客，業者打出「免出國享受真正泰國浴、殘廢澡」等噱頭，其中，女子莉蒂最受男客歡迎，業者對外號稱她是「烏克蘭女神」，男客則暱稱她為「西門町最巨乳」能奶砲、無套吹、小親親和「殘廢澡」，交易價碼一次要價5000元，但實際上女神莉蒂其實是男兒身，也根本不是烏克蘭人，而是澳洲、泰國混血。

檢警經查發現，周男旗下21名應召女中，其中5人是變性人，事後依組織犯罪、人口販運防治法、妨害風化等罪起訴周男等11人。

▲檢警將周等11人起訴，台北地院審結依妨害風化等罪判他們有期徒刑2月至6月。(圖／ETtoday資料照)

台北地院審理時認為，周等11人竟不思正途營生，將女性身體當作交易籌碼，敗壞社會善良風俗外還藉此牟利，扭曲社會之價值觀，行為實在不應該，但考量他們犯後承犯行，有悔悟之意，態度還算良好，審結依妨害風化等罪各處有期徒刑2至6月，得易科罰金6萬至18萬元，部分人另予以緩刑2年，但期間須付保護管束，並接受法治教育2場。

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