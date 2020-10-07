萬華械鬥捅心殺人...22歲兇手耍檢警瞎說：遭圍攻撿刀亂揮　聲押

▲萬華械鬥命案朱姓主嫌落網後辯稱，為討4千元債務，獨自赴約不慎殺死人。（資料照／記者張君豪翻攝）

記者劉昌松／台北報導

台北市萬華區5日凌晨發生械鬥案，林男被亂刀砍死，朱姓主嫌隔天落網後辯稱，當時他自己1個人要去討債4000元，見對方人多勢眾，他在混戰中胡亂撿起對方的刀亂揮，不慎砍死被害人，但檢警調閱監視器，朱男明明就是和同夥分乘2車到場，朱男訊後依殺人罪、有勾串之虞等理由聲押禁見，並持續追查朱男同夥。

警方調查，22歲的朱男與死者林男兩派人馬宿怨積累甚深，日前雙方又因嗆聲而起衝突，5日凌晨相約人煙稀少的萬華長順街談判，林男和6名友人先到，稍後朱男則和7人到場，雙方一言不合打了起來，朱嫌陣營手持刀棍瘋狂攻擊，林男這邊的人反應不及，四處逃竄，林男身中至少5刀，腹部及心臟都有穿刺傷，經送台北馬偕醫院縫合搶救後，仍宣告不治。

▲監視器拍下朱男和友人分乘2車抵達命案現場附近。（資料照／記者張君豪翻攝）

警方經調閱監視器鎖定朱嫌，6日凌晨在龍山寺發現喝醉的朱嫌，朱看到警察還不斷喊「我好暈」，朱辯稱是自己1個人要去討債的，討債對象不是林男，債務金額也只有4000元，沒想到對方帶了大批持刀棍的人馬，他在混戰中以一擋百，撿到對方掉下的刀子亂砍，不慎砍到林男。

朱嫌還辯稱犯後獨自去喝酒並投宿汽車旅館，醒來接到朋友電話，得知自己闖了大禍，所以想要投案，但因朱嫌說法和實際情形不合，台北地檢署檢察官訊後依涉犯殺人罪嫌重大，且有勾串之虞等理由，向法院聲請羈押禁見。

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